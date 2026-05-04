ТОП-5 схем мошенников во время войны: как украинцев оставляют без денег Сегодня 09:50 — Криминал

Схемы мошенничества во время войны

Мошенничество было всегда одной из самых популярных форм заработка у определенной категории граждан. Основное, чем пользуются в своей деятельности мошенники — доверчивость жертвы, эмпатия к чужим страданиям и мечта получить что-нибудь «на дурняка». Черты, так или иначе присущие практически всем людям.

С наступлением цифровой эпохи большинство мошенников перекочевало в онлайн-сферу, однако принципы их работы не изменились. По данным финансовых экспертов , более 83% всех мошеннических операций в Украине проходят онлайн, а средняя сумма одной незаконной транзакции постоянно растет.

С началом войны мошенники быстро сориентировались и стали активно собирать деньги «на армию», предлагать людям «выплаты и компенсации», создавать «благотворительные фонды» и т. д.

Чаще всего аферисты используют одни и те же схемы, только адаптируя их к условиям войны. Ниже — пять самых распространенных видов обмана, с которыми сталкиваются украинцы.

Сборы помощи «на армию» или «на пострадавших от войны»

В этой схеме эксплуатируется одно из лучших человеческих чувств — эмпатия. Собственно, в этом ничего нового, этот вид мошенничества только приспособили к новым условиям — если раньше собирали детям-инвалидам со страшными диагнозами и жертвам стихийных бедствий, то теперь собирают «военным подразделениям на дроны, автомобили, амуницию и т. д. », «раненным бойцам», «переселенцам» и, конечно, «детям, пострадавшим от войны».

Варианты могут быть и другие, но в основном схема проста: эмоциональная история, красивые фото и крики о срочной потребности, иначе кто-то погибнет или умрет.

Этот вид мошенничества успешно работает до сих пор, ведь далеко не все пользователи соцсетей, где такие фейковые сборы встречаются чаще всего, имеют хотя бы приблизительное представление об информационной гигиене.

Более «продвинутые» жулики создают «благотворительные фонды», иногда даже их могут зарегистрировать в официальном порядке — это довольно простая процедура. В этом случае все выглядит солиднее, однако результат может быть тот же.

Фейковые выплаты и компенсации

Этот вид мошенничества построен уже на той же «мечте о халяве». Он тем успешнее, что значительная часть граждан Украины действительно получает выплаты и компенсации как от нашего государства, так и от многочисленных благотворительных фондов.

Пользуясь этим, проходимцы массово рассылают SMS, пишут в мессенджерах и обзванивают украинцев, «бомбардируя» их сообщениями о том, что «вам пришла выплата». Но чтобы ее получить, необходимо срочно зарегистрироваться «по ссылке». Далее все по классике: жертва вводит данные банковской карты, причем вместе с теми, которые никогда не спрашивают банки (CVV-код или SMS-пароли и т. п. ) якобы для зачисления средств.

На самом деле это фишинговый сайт, который просто ворует платежные реквизиты. К тому же мошенники часто копируют дизайн государственных сервисов или банковских сайтов, поэтому фейковые странички выглядят очень убедительно. Результат тоже прогнозируем: вместо ожидаемой помощи жертва теряет все, что на тот момент у нее было на карте.

Фишинг и звонки из банка

Этот вид обмана был и до войны одним из самых массовых, таким он остается и сейчас.

Схема также проста: человеку звонит по телефону «сотрудник банка», часто даже не указывает — какого именно. Мошенник сообщает о «подозрительной операции» или «блокировке счета».

Если жертва «клюет», то дальше мошенники предлагают «для защиты средств» назвать реквизиты карты, код с SMS, CVV-код и т. п. - здесь все происходит в зависимости от ситуации. Однако дурак просит предоставить данные, которые сотрудник настоящего банка либо знает сам (например, номер карты), либо никогда не будет спрашивать (тот же CVV-код).

Получив необходимые сведения, мошенники мгновенно, пока жертва не успела ничего понять, опустошают счет и исчезают.

Мошенничество с арендой жилья

Эта схема применялась и раньше, однако своего пика она достигла именно с началом великой войны, когда огромная масса людей была вынуждена покинуть свои дома. В результате возник повышенный спрос на аренду квартир или домов, чем мгновенно воспользовались мошенники.

Схема работает следующим образом: мошенники размещают объявления об аренде жилья на популярных сервисах и в соцсетях. Цены обычно немного ниже рынка, фото жилья просто крадется где-то на просторах интернета.

На дешевое жилье сразу находятся желающие, но дальше начинается следующее: «арендодатель» объясняет, что он или в другом городе, или за границей, или в армии, словом — по какой-то причине лично не может показать жилье. Но потенциальный наниматель может «забронировать жилье», внеся предоплату, а ключи от квартиры через день-два принесет кто-нибудь из родственников или он сам, заодно будет заключен договор аренды.

Как ни странно, предоплату за такое бронирование вносит достаточно много людей. Но результат здесь тот же — как только жертва внесла «предоплату», мошенник исчезает.

Фейковая продажа товаров

Продавать могут что угодно, однако в условиях постоянных отключений света и отсутствия тепла наиболее популярны генераторы, системы бесперебойного питания, буржуйки и т. д. Не брезгуют такие продавцы и товарами для армии — от химических грелок или носков до автомобилей и дронов.

Объявления ничем не отличаются от обычных, размещаются на популярных сайтах объявлений, маркет-плейсах, соцсетях. Цена обычно очень привлекательна.

Далее — все по классике: после оплаты товара или внесения части платежа деньги вместе с продавцом исчезают в неизвестном направлении.

Прочие схемы

и т. д. Есть и другие схемы — например, звонки от «газовщиков» или «энергетиков», которые срочно требуют погасить «долг», иначе отключат газ или электричество; взлом мессенджеров, после чего весь список контактов владельца аккаунта получает просьбу «одолжить денег»; классические звонки или сообщения о том, что кто-то из близких родственников попал в полицию или в ТЦК и, чтобы его выручить, нужно передать определенную сумму денег; схемы с помощью в выезде за границу, получением отсрочки или инвалидности; привлекательные предложения по инвестициям в иностранную недвижимость или покупке криптовалюты ; выигрыш в какой-нибудь лотерее или акции

Всего не перечесть. Однако в основе все то же: манипулирование на человеческом доверии и наилучших чувствах, страхе или на той же «мечте о халяве». Это базовые принципы, которые умело адаптируются к внешним условиям.

Во время войны количество таких преступлений растет, потому что в условиях постоянного стресса люди чаще принимают решения на эмоциях — желая быстро помочь военным или пострадавшим, решить свою настоятельную потребность, получить помощь.

К тому же волонтерство и донаты армии стали не просто правилом хорошего тона, а одной из потребностей украинского общества, их массовость даже четыре года войны поражает масштабами. Понятно, что этими лучшими чувствами украинцев не стесняются пользоваться мошенники.

Еще одна причина — массовое вынужденное перемещение миллионов людей, которые, кроме того, что потеряли привычный ритм жизни, еще и находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, из-за чего их легче обмануть.

Чрезвычайно важным фактором стала массовая цифровизация — в онлайн пошли не только банковские операции и покупки, в виртуальном мире живет все больше людей. Там и происходит большинство мошенничеств.

Как не стать жертвой

Никогда не спешите переводить деньги или предоставлять какие-либо данные, какой бы причиной это ни было вызвано.

Проверяйте информацию — даже элементарная проверка в интернете в большинстве случаев позволяет понять, фейковый сбор или нет. Существует такая выплата от государства или фонда или очередной обман. Надежный ли продавец товара, или же стоит быть предельно осторожным и т.д.

Что касается «звонков из банка», то еще раз повторим: сначала хотя бы поинтересуйтесь, из какого именно банка вам звонят по телефону. Часто «банкир» даже не знает, кому он звонит и есть ли у клиента банковская карта вообще и каким банком она выпущена. И конечно, не сообщайте этим «сотрудникам службы безопасности банка» никаких кодов — настоящие сотрудники банка даже не имеют права их спрашивать.

Не производите предоплаты за жилье без физического присутствия владельца или лица, действующего по его поручению (оно должно быть удостоверено исключительно нотариально) и проверки документов на право собственности.

Не оплачивайте товар или его часть, если маркетплейс или служба доставки не гарантируют сохранность средств или вы не готовы их потерять.

Помните о самом главном — базовыми правилами должны стать критичность мышления и осторожность. Не делайте ничего на эмоциях, думайте и не торопитесь. Классический пример такого мышления является фраза: если вы «выиграли» в лотерею — то подумайте, играли ли вы в нее вообще.

