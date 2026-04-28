Суд разрешил провести спецрасследование по делу Жеваго Вчера 19:34 — Криминал

Экснардеп-бенефициар подозревается в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах

Печерский районный суд города Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении украинского олигарха, фигуранта дела о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Что известно о деле

В 2019 году в рамках расследования уголовного производства олигарху было объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения объявлены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц арестовали. В частности, речь идет о 158 млн долларов США на счете в банке Швейцарии, 49 компаниях резидентов и их активах, которые переданы в управление в АРМА, корпоративные права 19 компаний нерезидентов, подконтрольных беглому олигарху.

В рамках международного сотрудничества во Франции следователи Бюро вручили сообщение о подозрении беглому олигарху в другом уголовном производстве по выводу 519 млн гривен из банка «Финансы и Кредит».

Процессуальное действие было проведено 19 марта 2026 года во Французской Республике. Подозрение вручили в Национальном управлении по борьбе с мошенничеством Франции.

Напомним, в августе 2025 года Finance.ua писал , что Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО Банк «Финансы и Кредит». Украинский суд признал Жеваго ответственным за долг перед НБУ, возникший из-за непогашения стабилизационных кредитов, выданных банку «Финансы и Кредит» до его банкротства. Жеваго предоставлял личную гарантию по этим обязательствам, но большую часть долга так и не уплатил.

В 2024 году Государственное бюро расследований уведомило о подозрении бывшего акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, бывшего председателя правления банка и его двух заместителей. Установлено, что Жеваго в мае 2007 — октябре 2010 года сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.