Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом до 18 миллиардов гривен Сегодня 15:45 — Криминал

В Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов с сотнями клиентов. Конвертационный центр был интегрирован в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. Для его реализации использовали около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для дальнейшего обналичивания денежных средств и их легализации. Обороты достигали 18 млрд грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как работала схема

Один из фигурантов организовал деятельность так называемого конвертационного центра, в которую привлек других участников группы. Для этого формировались фиктивный НДС-кредит через операции «на бумаге» без реальной поставки товаров или услуг. Далее средства обналичивались или скрывали их происхождение через финансовые операции.

Использовали широкую сеть подконтрольных структур — более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные сделки, позволявшие предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.

Организатор схемы — мужчина, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких союзников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.

Отдельно организован механизм выведения денег за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Денежные средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами — в частности в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.

Кроме этого, участники схемы предоставляли услуги по «легализации» товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения.

Схема действовала с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, а также город Киев. За это время ее услугами воспользовалось более 200 предприятий.

Обороты

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн.

Правоохранители провели масштабную спецоперацию. Проведено более 40 обысков в разных регионах Украины. Изъяли первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. Среди прочего — банковские карты, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования.

Выявлены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Кроме того, арестованы 5 транспортных средств.

Наказание

В настоящее время организатор, финансовый директор, бухгалтер, вербовщик, представители реального сектора экономики и другие участники схемы уведомлены о подозрении по:

ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

ч. 2 ст. 205−1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП);

ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

Организатору объявлено подозрение заочно. Принимаются меры по объявлению его в международный розыск.

Четыре человека задержаны, троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

