Место для вашей рекламы

Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом до 18 миллиардов гривен

Криминал
Теневая империя с оборотом до 18 млрд грн, esbu.gov.u
В Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов с сотнями клиентов. Конвертационный центр был интегрирован в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. Для его реализации использовали около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для дальнейшего обналичивания денежных средств и их легализации. Обороты достигали 18 млрд грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как работала схема

Один из фигурантов организовал деятельность так называемого конвертационного центра, в которую привлек других участников группы. Для этого формировались фиктивный НДС-кредит через операции «на бумаге» без реальной поставки товаров или услуг. Далее средства обналичивались или скрывали их происхождение через финансовые операции.
Использовали широкую сеть подконтрольных структур — более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные сделки, позволявшие предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.
Организатор схемы — мужчина, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких союзников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.
«Конвертационный центр» был интегрирован в международные финансовые каналы, esbu.gov.u
Отдельно организован механизм выведения денег за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Денежные средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами — в частности в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.
Кроме этого, участники схемы предоставляли услуги по «легализации» товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения.
Схема действовала с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, а также город Киев. За это время ее услугами воспользовалось более 200 предприятий.

Обороты

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию. Проведено более 40 обысков в разных регионах Украины. Изъяли первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. Среди прочего — банковские карты, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования.
Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн, esbu.gov.u
Выявлены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму более 5 млн грн, около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Кроме того, арестованы 5 транспортных средств.

Наказание

В настоящее время организатор, финансовый директор, бухгалтер, вербовщик, представители реального сектора экономики и другие участники схемы уведомлены о подозрении по:
  • ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
  • ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
  • ч. 2 ст. 205−1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП);
  • ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.
Организатору объявлено подозрение заочно. Принимаются меры по объявлению его в международный розыск.
Четыре человека задержаны, троим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоБЭБМошенничествоНалоговые махинации
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
