Задержан мужчина, который устроил взрыв в почтовом терминале в Киеве Сегодня 16:26 — Криминал

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией задержала мужчину, которого подозревают в отправке посылки с боеприпасами, которые взорвались на терминале «Новой почты» в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Инцидент произошел 5 июня при разгрузке отправлений. В результате детонации погиб работник почтового терминала, еще два человека получили травмы.

По данным следствия, в посылке находились осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена. Отправителем оказался 35-летний уроженец Донбасса, ныне проживающий в Запорожской области.

Правоохранители установили, что мужчина направил знакомому в Киеве незаконно приобретенные средства поражения, проигнорировав правила безопасности.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Во время обысков в телефоне обнаружили информацию о содержимом отправки и о его пересылке.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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