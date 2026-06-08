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Задержан мужчина, который устроил взрыв в почтовом терминале в Киеве

Криминал
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Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией задержала мужчину, которого подозревают в отправке посылки с боеприпасами, которые взорвались на терминале «Новой почты» в Оболонском районе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Инцидент произошел 5 июня при разгрузке отправлений. В результате детонации погиб работник почтового терминала, еще два человека получили травмы.
По данным следствия, в посылке находились осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена. Отправителем оказался 35-летний уроженец Донбасса, ныне проживающий в Запорожской области.
Правоохранители установили, что мужчина направил знакомому в Киеве незаконно приобретенные средства поражения, проигнорировав правила безопасности.
Подозреваемый был задержан по месту жительства. Во время обысков в телефоне обнаружили информацию о содержимом отправки и о его пересылке.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По материалам:
Finance.ua
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