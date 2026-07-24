Техника «на бумаге»: правоохранители разоблачили незаконные госкомпенсации на 60 миллионов гривен

В Киеве правоохранители объявили подозрение участникам схемы, которые завладели более 60 млн грн из государственного бюджета, использовав программу компенсации стоимости сельскохозяйственной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Для получения компенсации использовали фиктивные предприятия
Постановлением Кабинета Министров предусмотрена частичная компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости приобретенной техники и оборудования. Государство возмещает 25% их стоимости.
Следствие установило, что для незаконного получения этой компенсации подозреваемые использовали несколько фиктивных сельскохозяйственных предприятий.
В 2025 году они подали в один из государственных банков поддельные документы, в частности, договоры купли-продажи, акты приемки-передачи техники и оборудования на общую сумму более 246 млн грн.
Из бюджета перечислили более 60 млн грн
На счета указанных предприятий с признаками фиктивности из государственного бюджета Украины была перечислена компенсация на общую сумму более 60 млн грн.
После этого эти средства были легализованы путем проведения ряда финансовых операций.
Три фигуранта уведомлены о подозрении
Действия трех подозреваемых квалифицированы как мошенничество совершено в особо крупных размерах, подделка документов и легализация средств (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 К)
Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.
Один из подозреваемых объявлен в розыск. Двум другим судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и залога. Прокуратура обжалует эти меры пресечения в апелляции.
Действия еще 5 человек — учредителей фиктивных предприятий, квалифицированы по статье как подделка документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Устанавливаются другие лица, причастные к мошенническому завладению бюджетными средствами.