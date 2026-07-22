НАБУ разоблачило должностных лиц Главного управления НГУ, которых подозревают в завладении более 150 млн грн Сегодня 09:15 — Криминал

После получения незаконных доходов служащие НГУ значительно улучшили свое материальное состояние

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили о подозрении восьмерых лиц по делу о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Кого подозревают

По данным следствия, подозрения получили:

должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины — заместитель директора департамента логистики, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель;

два предпринимателя — фактические владельцы ряда частных компаний;

директор одного из подконтрольных предприятий;

два директора оценочных компаний, которые, по версии следствия, выступали пособниками.

В чем состоит схема

По данным следствия, в 2024 году возникла потребность в закупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих НГУ. Вместо покупки недвижимости непосредственно у владельцев чиновники Нацгвардии вступили в сговор с предпринимателями. Последние приобрели необходимое помещение на подконтрольную компанию и сразу перепродали его НГУ по цене, искусственно завышенной более чем на 143 млн грн.

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Для придания сделке видимости законности подельники привлекли оценщиков, которые за «вознаграждение» подделали отчет об оценке имущества. Вырученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.

Кроме того, эти же предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели еще более 7 млн ​​грн бюджетных средств во время других закупок, в частности солнечных станций для военных частей и шин для бронетранспортеров.

На какое имущество наложили арест

После получения незаконных доходов сотрудники НГУ значительно улучшили свое материальное положение. В частности, они приобрели автомобили премиум-класса (Mercedes-Benz AMG GLE 2024 выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, Audi Q8 2019 года выпуска), земельные участки под застройку возле Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долл. США.

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Пока на это имущество, а также на изъятые у предпринимателей денежные средства — 340 тыс. долл. США и 99,7 тыс. евро — наложен арест.

Подозреваемые служащие НГУ по результатам служебного расследования были отстранены от должностей еще в 2025 году после проведения детективами НАБУ первых обысков.

Идет следствие. Устанавливается причастность к афере других лиц. Также проверяются факты легализации денежных средств, полученных преступным путем.

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