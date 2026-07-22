НАБУ разоблачило должностных лиц Главного управления НГУ, которых подозревают в завладении более 150 млн грн

должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины — заместитель директора департамента логистики, начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации и его заместитель;
два предпринимателя — фактические владельцы ряда частных компаний;
директор одного из подконтрольных предприятий;
два директора оценочных компаний, которые, по версии следствия, выступали пособниками.
В чем состоит схема
По данным следствия, в 2024 году возникла потребность в закупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих НГУ. Вместо покупки недвижимости непосредственно у владельцев чиновники Нацгвардии вступили в сговор с предпринимателями. Последние приобрели необходимое помещение на подконтрольную компанию и сразу перепродали его НГУ по цене, искусственно завышенной более чем на 143 млн грн.
Для придания сделке видимости законности подельники привлекли оценщиков, которые за «вознаграждение» подделали отчет об оценке имущества. Вырученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.
Кроме того, эти же предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели еще более 7 млн грн бюджетных средств во время других закупок, в частности солнечных станций для военных частей и шин для бронетранспортеров.
На какое имущество наложили арест
После получения незаконных доходов сотрудники НГУ значительно улучшили свое материальное положение. В частности, они приобрели автомобили премиум-класса (Mercedes-Benz AMG GLE 2024 выпуска, Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, Audi Q8 2019 года выпуска), земельные участки под застройку возле Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долл. США.