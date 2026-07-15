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В Киеве правоохранители раскрыли махинации с закупками труб для двух ТЭС на 10 млн грн

Криминал
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Для возмещения нанесенного ущерба правоохранители принимают меры для ареста имущества подозреваемых предпринимателей.
Для возмещения нанесенного ущерба правоохранители принимают меры для ареста имущества подозреваемых предпринимателей.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры объявили подозрение должностному лицу ПАО «Центрэнерго» и двум руководителям частного предприятия по делу о поставке труб для украинских теплоэлектростанций.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Центрэнерго закупило трубы для двух ТЭС

Следствие установило, что в марте 2025 года ПАО «Центрэнерго» объявило тендер на закупку труб для двух украинских ТЭС — Трипольской и Змиевской. По условиям договора, продукция должна быть новой, 2024−2025 годов изготовления.
С победителем тендера был заключен договор на поставку 393 метров труб на сумму более 20 млн грн.
Правоохранители установили, что предприятие-поставщик не имело необходимой продукции и приобрело у другой компании трубы, хранившиеся с 2008 года. Стоимость закупки этих труб составила около 9 млн грн. В дальнейшем, по версии следствия, их под видом новой продукции продали ПАО «Центрэнерго» более 20 млн грн.
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При этом, чтобы улучшить вид труб, их восстановили и нанесли нужные маркировки, в частности, о соответствии условий ГСТУ. Кроме того, зафиксированы переписки подозреваемых предпринимателей, в которых они обсуждают подделку сертификатов о происхождении труб из Китая.
По информации следствия, начальник одного из департаментов ПАО «Центрэнерго», имея документы с замечаниями по поставленной продукции, подписал акты приемки-передачи труб. По версии правоохранителей, чиновник действовал в интересах поставщика.
Согласно выводу эксперта, убытки ПАО «Центрэнерго» в результате поставок труб ненадлежащего качества, которые не отвечали требованиям ГСТУ, составляют 10,4 млн грн.

Какие подозрения объявили фигурантам дела

Действия супругов, которые являются руководителями предприятия-поставщика труб, квалифицированы как завладение деньгами ПАО «Центрэнерго», а также подделка и использование заведомо подложных документов (ч. 5 ст. 191, ч.3,4 ст. 358 УК Украины). Женщина находится под круглосуточным домашним арестом, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 6,6 млн грн.
Действия должностного лица ПАО «Центрэнерго» квалифицированы как злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 1,8 млн грн.
Также с целью возмещения нанесенного ущерба принимаются меры по аресту автомобилей марки Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, принадлежащих подозреваемым предпринимателям.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоЭнергетикаЗлоупотребление властьюСлужебные полномочия
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