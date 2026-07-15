В Киеве правоохранители раскрыли махинации с закупками труб для двух ТЭС на 10 млн грн Сегодня 06:13 — Криминал

Для возмещения нанесенного ущерба правоохранители принимают меры для ареста имущества подозреваемых предпринимателей.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры объявили подозрение должностному лицу ПАО «Центрэнерго» и двум руководителям частного предприятия по делу о поставке труб для украинских теплоэлектростанций.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Центрэнерго закупило трубы для двух ТЭС

Следствие установило, что в марте 2025 года ПАО «Центрэнерго» объявило тендер на закупку труб для двух украинских ТЭС — Трипольской и Змиевской. По условиям договора, продукция должна быть новой, 2024−2025 годов изготовления.

С победителем тендера был заключен договор на поставку 393 метров труб на сумму более 20 млн грн.

Правоохранители установили, что предприятие-поставщик не имело необходимой продукции и приобрело у другой компании трубы, хранившиеся с 2008 года. Стоимость закупки этих труб составила около 9 млн грн. В дальнейшем, по версии следствия, их под видом новой продукции продали ПАО «Центрэнерго» более 20 млн грн.

При этом, чтобы улучшить вид труб, их восстановили и нанесли нужные маркировки, в частности, о соответствии условий ГСТУ. Кроме того, зафиксированы переписки подозреваемых предпринимателей, в которых они обсуждают подделку сертификатов о происхождении труб из Китая.

По информации следствия, начальник одного из департаментов ПАО «Центрэнерго», имея документы с замечаниями по поставленной продукции, подписал акты приемки-передачи труб. По версии правоохранителей, чиновник действовал в интересах поставщика.

Согласно выводу эксперта, убытки ПАО «Центрэнерго» в результате поставок труб ненадлежащего качества, которые не отвечали требованиям ГСТУ, составляют 10,4 млн грн.

Какие подозрения объявили фигурантам дела

Действия супругов, которые являются руководителями предприятия-поставщика труб, квалифицированы как завладение деньгами ПАО «Центрэнерго», а также подделка и использование заведомо подложных документов (ч. 5 ст. 191, ч.3,4 ст. 358 УК Украины). Женщина находится под круглосуточным домашним арестом, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 6,6 млн грн.

Действия должностного лица ПАО «Центрэнерго» квалифицированы как злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 1,8 млн грн.

Также с целью возмещения нанесенного ущерба принимаются меры по аресту автомобилей марки Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, принадлежащих подозреваемым предпринимателям.

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