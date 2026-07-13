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В Киевской области БЭБ пресекло работу двух нелегальных АЗС — 14 тонн горючего

Криминал
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В Киевской области БЭБ пресекло работу двух нелегальных АЗС — 14 тонн горючего
В Киевской области БЭБ пресекло работу двух нелегальных АЗС — 14 тонн горючего
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области пресекли деятельность двух нелегальных автозаправочных станций, функционировавших в Борисполе и Белой Церкви.
В ходе обысков изъяты около 14 тонн горючего, резервуары для его хранения и черновая бухгалтерия.
Следствием установлено, что АЗС осуществляли хранение и розничную реализацию горючего без необходимых разрешительных документов.
Во время обысков детективы БЭБ не обнаружили сопроводительной документации, подтверждающей законное происхождение и качество нефтепродуктов. Кроме того, отсутствовали лицензии на право розничной торговли горючим, сертификаты качества, а также не использовались регистраторы расчетных операций.
В ходе проведения следственных действий изъято около 14 тонн бензина марки А-95 и дизельного топлива. Также изъяты топливно-раздаточные комплексы, резервуары для хранения горючего и черновую бухгалтерию.
Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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