В Киевской области БЭБ пресекло работу двух нелегальных АЗС — 14 тонн горючего Сегодня 16:40 — Криминал

В Киевской области БЭБ пресекло работу двух нелегальных АЗС — 14 тонн горючего

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области пресекли деятельность двух нелегальных автозаправочных станций, функционировавших в Борисполе и Белой Церкви.

В ходе обысков изъяты около 14 тонн горючего, резервуары для его хранения и черновая бухгалтерия.

Следствием установлено, что АЗС осуществляли хранение и розничную реализацию горючего без необходимых разрешительных документов.

Во время обысков детективы БЭБ не обнаружили сопроводительной документации, подтверждающей законное происхождение и качество нефтепродуктов. Кроме того, отсутствовали лицензии на право розничной торговли горючим, сертификаты качества, а также не использовались регистраторы расчетных операций.

В ходе проведения следственных действий изъято около 14 тонн бензина марки А-95 и дизельного топлива. Также изъяты топливно-раздаточные комплексы, резервуары для хранения горючего и черновую бухгалтерию.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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