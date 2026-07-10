Директор сети техники подозревается в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов Сегодня 18:00 — Криминал

Схему организовала директор сети магазинов электронной техники

Во Львовской области в государственный бюджет вернули более 60 млн грн неуплаченных налогов, которые были скрыты посредством схемы дробления бизнеса.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, схему организовала директор сети магазинов электронной техники. В результате ее использования были скрыты доходы более чем на 361,6 млн грн и уклонение от уплаты налогов на сумму более 60 млн грн.

Как работала схема

Следствие установило, что фигурантка руководила обществом в сфере розничной торговли электронной техникой, телекоммуникационным оборудованием и аксессуарами. Чтобы уменьшить налоговую нагрузку, она организовала схему искусственного дробления бизнеса.

Для реализации схемы директор привлекла подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Среди них были уже зарегистрированные предприниматели, так и знакомые и работники торговой сети, которых она убедила зарегистрироваться как ФЛП.

Деятельность предприятия была искусственно распределена между подконтрольными ФЛП

Денежные средства от реализации товаров поступали на банковские счета этих предпринимателей и отражались в их налоговой отчетности как собственный доход. В то же время фактически продажи техники, оборудования и аксессуаров осуществлялись единой торговой сетью под руководством общества.

Убытки бюджета

По данным БЭБ, в результате использования схемы деятельность предприятия была искусственно распределена между подконтрольными ФЛП.

Это позволило скрыть доходы на общую сумму более 361,6 млн грн и уклониться от уплаты налогов более чем на 60 млн грн.

Более 60 млн. грн. уже вернули в государственный бюджет в полном объеме. Большая часть задействованных в схеме ФЛП прекратила деятельность, остальные находятся в процессе закрытия. Кроме того, компания добровольно перечислила на нужды Вооруженных Сил Украины 2 млн грн из 5 млн грн — остальные средства будут уплачены в ближайшее время.

Дело передали в суд

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Соответствующие материалы направлены в суд с ходатайством об освобождении фигурантки от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.

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