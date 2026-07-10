Директор сети техники подозревается в уклонении от уплаты 60 млн грн налогов

По данным следствия, схему организовала директор сети магазинов электронной техники. В результате ее использования были скрыты доходы более чем на 361,6 млн грн и уклонение от уплаты налогов на сумму более 60 млн грн.
Как работала схема
Следствие установило, что фигурантка руководила обществом в сфере розничной торговли электронной техникой, телекоммуникационным оборудованием и аксессуарами. Чтобы уменьшить налоговую нагрузку, она организовала схему искусственного дробления бизнеса.
Для реализации схемы директор привлекла подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Среди них были уже зарегистрированные предприниматели, так и знакомые и работники торговой сети, которых она убедила зарегистрироваться как ФЛП.
Денежные средства от реализации товаров поступали на банковские счета этих предпринимателей и отражались в их налоговой отчетности как собственный доход. В то же время фактически продажи техники, оборудования и аксессуаров осуществлялись единой торговой сетью под руководством общества.
Убытки бюджета
По данным БЭБ, в результате использования схемы деятельность предприятия была искусственно распределена между подконтрольными ФЛП.
Это позволило скрыть доходы на общую сумму более 361,6 млн грн и уклониться от уплаты налогов более чем на 60 млн грн.
Более 60 млн. грн. уже вернули в государственный бюджет в полном объеме. Большая часть задействованных в схеме ФЛП прекратила деятельность, остальные находятся в процессе закрытия. Кроме того, компания добровольно перечислила на нужды Вооруженных Сил Украины 2 млн грн из 5 млн грн — остальные средства будут уплачены в ближайшее время.
Дело передали в суд
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Соответствующие материалы направлены в суд с ходатайством об освобождении фигурантки от уголовной ответственности в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба.