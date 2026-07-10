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Тернополянин потерял $24 тыс. на псевдоинвестициях и отдал еще $31 тыс. мошеннику-юристу

Криминал
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Поверив в обещания быстрой прибыли, мужчина вложил в проект около 24 тыс. долларов США
Поверив в обещания быстрой прибыли, мужчина вложил в проект около 24 тыс. долларов США
Житель Тернопольской области стал жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестициями и фиктивным возвратом утраченных средств.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как мужчина потерял средства на псевдоинвестициях

По словам потерпевшего, в декабре 2025 года он нашел на интернете сайт, предлагавший инвестировать деньги под высокие проценты. Поверив в обещания скорой прибыли, мужчина вложил в проект около 24 тыс. долларов США. Организаторы уверяли его, что уже через несколько месяцев он сможет получить около 60 тыс. долларов США прибыли.
Однако в марте 2026 года сайт прекратил работу, а доступ к вложенным средствам был утрачен.

Мошенники пообещали компенсацию за утраченные инвестиции

Надеясь вернуть свои сбережения, потерпевший начал искать юридическую помощь в сети Интернет.
Вскоре с ним связался мужчина, который представился юристом и пообещал помочь вернуть инвестиции. Он сообщил, что якобы обратился в компетентные органы другого государства, где была зарегистрирована компания, а впоследствии потерпевший получил электронное письмо о якобы согласованной компенсации в размере более 83 тысяч долларов США.
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Для получения этих средств псевдоюрист выдвинул ряд условий потерпевшему: создать криптовалютный кошелек, пополнить его для «подтверждения», уплатить 15% от суммы компенсации, а впоследствии — еще и средства за так называемый «миксер криптовалюты».

Мужчина перечислил мошенникам еще более 31 тысячи долларов

Выполняя полученные указания от юриста-мошенника, мужчина в течение нескольких дней через криптовалютный обменный пункт в Тернополе неоднократно пополнял свой криптокошелек.
Сразу после каждого пополнения деньги автоматически списывались со счета. В общей сложности потерпевший перечислил мошенникам еще более 31 тысячи долларов США.
Лишь после очередного требования уплатить дополнительные средства мужчина понял, что стал жертвой хорошо продуманной мошеннической схемы и обратился в полицию.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство и устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве 33-летнему блогеру сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Он продавал франшизы и обманул инвесторов на миллионы гривен.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоИнвестицииМошенничествоМошенникиПолиция
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