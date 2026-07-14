Директора медучреждения подозревают в причинении ущерба государству на 11 млн гривен Сегодня 07:53 — Криминал

Директора медучреждения подозревают в причинении ущерба государству на 11 млн гривен

В Николаевской области 56-летнему директору больницы объявили подозрение в служебной халатности. Его обвиняют в растрате около 11 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Суть дела

По версии следствия, глава медучреждения на протяжении 2021−2023 годов подписывал ежемесячные отчеты о полноценных медицинских услугах и обеспечивал их предоставление в Национальную службу здоровья Украины.

В частности, таким образом были заключены договоры в рамках программы медицинских гарантий о предоставлении медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом в стационарных условиях, а также стационарной и мобильной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям.

По факту в больнице не хватало специалистов и необходимого технического оборудования для обеспечения выполнения указанных договоров. Но отчетная документация была подана о якобы успешном предоставлении услуг. Таким образом, государству был нанесен ущерб.

Санкция статьи, по которой обвиняют руководителя больницы, предусматривает до пяти лет заключения, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет со штрафом до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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