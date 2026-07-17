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В Киеве предпринимательницу будут судить за самовольное строительство в заливе Днепра на Оболони (фото)

Криминал
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В Киеве предпринимательницу будут судить за самовольное строительство в заливе Днепра на Оболони (фото)
В Киеве предпринимательницу будут судить за самовольное строительство в заливе Днепра на Оболони (фото)
Прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт по физическому лицу-предпринимателю по обвинению в самовольном строительстве на самовольно занятом земельном участке в заливе «Собачье устье» на Оболони.
Об этом пишет прокуратура.

Суть дела

ФЛП заняла часть земельного участка водного фонда, без разрешений разместив на нем деревянные и металлические беседки, ограждение и другие вспомогательные сооружения.
В Киеве предпринимательницу будут судить за самовольное строительство в заливе Днепра на Оболони (фото)
Площадь самовольно занятого земельного участка, находящегося в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы залива Днепра «Собачье устье», составляет 0,1480 га.
Этот земельный участок относится к землям водного фонда, находится в коммунальной собственности и должен использоваться исключительно для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей, что предусмотрено ее целевым назначением.
Согласно законодательству, на участках, расположенных в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек, запрещается строительство любых построек, кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных сооружений.
В Киеве предпринимательницу будут судить за самовольное строительство в заливе Днепра на Оболони (фото)
Действия обвиняемой предприниматели квалифицированы по ч. 4 ст. 197−1 УК Украины.
Также прокурорами принимаются меры по освобождению земельного участка от самовольно установленных сооружений.
По материалам:
Finance.ua
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