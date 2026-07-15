Обещала продать имущество госпредприятия дешевле в 166 раз: задержали арбитражную управляющую (фото) Сегодня 13:30 — Криминал

Обещала продать имущество госпредприятия дешевле в 166 раз: задержали арбитражную управляющую (фото)

В Днепре разоблачили арбитражную управляющую — главу ликвидационной комиссии государственного научного предприятия.

Суть дела

По данным следствия, за 3 млн грн неправомерной выгоды она обещала обеспечить продажу недвижимости предприятия рыночной стоимостью 15 млн грн всего за 90 тыс. грн.

Речь идет об объекте площадью 900 кв. м, который должны были реализовать через аукцион.

К подозреваемой обратился потенциальный покупатель, намеревавшийся приобрести имущество законным способом. Вместо этого она предложила за вознаграждение организовать его продажу по цене, в 166 раз ниже рыночной.

По версии следствия, для реализации схемы арбитражная управляющая пообещала оформить мужчину арендатором объекта задним числом — якобы с 2018 года, а также приложить поддельные документы о проведении неотъемлемых улучшений недвижимости. Это должно было обеспечить ему преимущественное право на приобретение имущества во время аукциона.

9 июля ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении первого транша неправомерной выгоды — 600 тыс. грн, перечисленных на банковский счет.

При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра арбитражной управляющей объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368−4 УК Украины.

По ходатайству прокурора ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

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