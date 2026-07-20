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Обещал место в Раде за $160 000: в Киеве раскрыли политическую аферу

Криминал
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В Киеве будут судить мужчину, продававшего места в списке на выборах в Раду
В Киеве будут судить мужчину, продававшего места в списке на выборах в Раду, kyiv.gp.gov.ua
В Киеве за мошенничество будут судить руководителя аннулированной политической партии, который за $160 000 обещал сделать мужчину народным депутатом.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Прокуроры Киевской городской прокуратуры направлены в суд обвинительный акт в отношении главы одной из политических партий, регистрация которой была аннулирована, и никакой деятельности партия не осуществляла. Его обвиняют в мошенничестве», — говорится в сообщении.

Мужчина предлагал места в избирательном списке за 160 тысяч долларов

41-летний киевлянин предлагал вступить в его партию и, получив проходное место в списке на парламентских выборах, стать депутатом Верховной Рады Украины. Успешную карьеру народного избранника от его политического проекта, которого на самом деле не существует, обвиняемый оценил в $160 000, из которых $100 000 — это вступительный вклад в ряды партии, еще $60 000, по его словам, должны были пойти на ее развитие.
Задержан киевлянин в ноябре 2025 года во время получения денег.
Киевлянин был задержан в ноябре 2025 года во время получения средств.
Киевлянин был задержан в ноябре 2025 года во время получения средств., kyiv.gp.gov.ua

Наказание

Действия обвиняемого квалифицированы как законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины).
К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в почти 1 млн грн, который мужчина уплатил.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоВерховная РадаМошенничество
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