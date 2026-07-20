Немецкие таможенники изъяли 350 тысяч евро у украинца во время проверки автобуса Штутгарт-Варшава Сегодня 05:47 — Криминал

Таможенники нашли 350 тысяч евро в багаже ​​украинца

В ходе проверки автобуса сообщением Штутгарт — Варшава немецкие таможенники обнаружили в багаже ​​гражданина Украины 350 тыс. евро наличными. Автобус остановили для проверки, а пассажиров досматривали избирательно.

Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Таможенники нашли 350 тысяч евро в багаже ​​украинца

Офицеры обратили внимание на гражданина Украины. На вопрос таможенников, есть ли у него деньги, он ответил, что ничего с собой нет. Однако таможенники все-таки решили проверить его багаж. В чемодане пассажира находилось 350 000 евро в банкнотах, разделенных на семь частей, каждая из которых была плотно упакована в пластиковый пакет. После этого все средства были изъяты.

Как сообщила Кристин Шаффер из Главного таможенного управления в Берлине, деньги изъяли в качестве доказательства. Поскольку нет информации об их происхождении или назначении, было начато таможенное производство. В ходе расследования таможенники должны установить, могли ли средства происходить от преступной деятельности.

За недекларирование наличных денег грозит штраф до 1 млн евро

Немецкое законодательство не запрещает перевозку крупных сумм денег, но мужчина предоставил властям ложную информацию, что само по себе является правонарушением.

Правила перевозки ценностей и значительных сумм денег в Германии налагают определенные обязательства на путешественников, в частности, все деньги и ценности на сумму свыше 10 тысяч евро должны быть задекларированы. Невыполнение этого требования может привести к штрафу в размере до 1 миллиона евро.

Автобус уехал в Варшаву без украинца, он остался с немецкими таможенниками. Мужчине грозит немалый штраф.

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