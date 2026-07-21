Минюст предупредил о новой схеме мошенничества с фальшивыми вызовами в суд Сегодня 17:21 — Криминал

«Вас вызывают в суд»

Министерство юстиции Украины предупредило о новой схеме онлайн-мошенничества. Злоумышленники рассылают электронные письма, которые маскируются под официальные сообщения от судебных органов.

Как работает схема

В письмах сообщается о якобы вызове на судебное заседание в уголовном производстве. Получателей призывают перейти по ссылке или загрузить вложенный файл.

По данным Минюста, таким способом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным, банковским счетам или установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Что делать, если получили такое письмо

В Министерстве юстиции рекомендуют при получении подобного сообщения:

не переходить по ссылкам;

не открывать вложения и не устанавливать никакие программы;

не отвечать на сообщения.

Также в ведомстве советуют сразу удалить письмо и проверять информацию только через официальные источники.

«Настоящий вызов в суд приходит в форме судебной повестки через официальные каналы коммуникации — заказным письмом, через электронный кабинет подсистемы „Электронный суд“ (для зарегистрированных пользователей) или SMS-сообщением от отправителя SUDpovistka», — напомнили в Минюсте.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о мошеннической схеме, которая распространяется в социальных сетях под видом денежной компенсации за длительные отключения электроэнергии.

Злоумышленники распространяют сообщения о якобы возможности получить выплаты за отключение света и предлагают перейти по ссылке для оформления заявки. В Госспецсвязи отмечают, что такие сообщения являются мошенническими и направлены на похищение средств и персональных данных пользователей.

Также мы писали , что ПриватБанк предупредил о росте количества фишинговых электронных писем, с помощью которых мошенники пытаются получить доступ к компьютерам и счетам бизнес-клиентов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.