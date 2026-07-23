В Закарпатье разоблачили гаражное изготовление фальшивых документов Сегодня 07:44 — Криминал

В ходе обысков правоохранители изъяли специальное оборудование, материалы, голографические элементы, готовые подделки, а также около 60 клише печатей и штампов., zak.gp.gov.ua

В Закарпатье разоблачили трех жителей, подозреваемых в организации незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детали следствия

Следствие установило и задокументировало факты сбыта фигурантами поддельных документов, по результатам экспертного исследования которых выявлено несоответствие установленным аналогичным образцам, находящимся в официальном обращении стран производителя.

В момент непосредственной передачи очередной партии поддельных документов был задержан организатор противоправной деятельности.

В обычном гараже работала настоящая подпольная мастерская, zak.gp.gov.ua

Как уточнила Закарпатская областная прокуратура, в обычном гараже работала настоящая подпольная мастерская, где изготовляли фальшивые водительские удостоверения с имитацией защитных голограмм. Кроме того, там подделывали свидетельства о рождении и другие официальные документы, в том числе и европейского образца.

За непосредственное изготовление подделок отвечал 39-летний уроженец Ужгорода, zak.gp.gov.ua

По данным следствия, за непосредственное изготовление подделок отвечал 39-летний уроженец Ужгорода. Через интернет он приобрел необходимое оборудование, материалы и голографические элементы, чтобы фальшивые документы внешне были максимально похожи на подлинные.

Два других участников схемы искали клиентов, принимали заказы и деньги, собирали фотографии и копии документов, а затем передавали эти данные исполнителю. Готовые подделки получали заказчики.

Стоимость одного фальшивого водительского удостоверения составляла от 20 до 25 тыс. грн, zak.gp.gov.ua

Стоимость одного фальшивого водительского удостоверения составляла от 20 до 25 тыс. грн.

Во время обысков изъяли оборудование

По результатам санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства изъяли оборудование и бланки для незаконного изготовления документов.

На основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области объявили о подозрении трем жителям Закарпатья по ч.2 ст. 199 УК за изготовление и сбыт поддельных официальных документов с нанесенными на них голографическими защитными элементами.

В ходе обысков правоохранители изъяли специальное оборудование, материалы, голографические элементы, готовые подделки, а также около 60 клише печатей и штампов.

Они воспроизводили реквизиты десятков государственных органов, учреждений и должностных лиц, в том числе министерства, медико-социальные экспертные комиссии, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дипломатические представительства, подразделения ГСЧС и частные нотариусы. Также изъяты служебные штампы, которые используются при оформлении официальных документов.

Организатору незаконной деятельности судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 99,8 тыс.грн.

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