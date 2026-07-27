В Харькове должностные лица уличены в «откатах» от подрядчиков 27.07.2026, 01:06 — Криминал

Дельцы получили и распределили между собой почти 200 тыс. гривен «откатов».

Правоохранители разоблачили руководство одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета на систематическом получении откатов от подрядчиков.

Об этом сообщает отдел информационной политики Харьковской областной прокуратуры.

Как действовала схема

По данным следствия, схему организовал первый заместитель директора предприятия, привлекая к ее реализации главного инженера и начальника производственной службы.

Участники схемы четко распределили роли: от подготовки дефектных актов и смет под заранее определенные субъекты хозяйствования до контроля выполнения договоренностей.

«Нужным» компаниям обеспечивали победу в тендерах, заключение договоров, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и быстрое перечисление бюджетных средств. За это требовали от 10% до 25% стоимости каждой сделки.

Сколько средств получили подозреваемые

Сделка действовала с января по май 2026 года. В этот период служащие способствовали частным фирмам в закупке услуг по ремонту освещения и поставке электрооборудования.

В общей сложности дельцы получили и распределили между собой почти 200 тыс. гривен «откатов».

Ответственным работникам объявили подозрение

Трем должностным лицам сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах предоставляющего такую ​​выгоду или в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленного ему положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повторно (ч. 3).

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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