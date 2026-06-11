Продавали запчасти к бронетехнике, которые списали как «уничтоженные». На Харьковщине разоблачили схему более чем на 350 млн грн Сегодня 19:30 — Криминал

Группа компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике более чем на 350 млн грн, nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему хищения военного имущества с участием бывшего заместителя командира одной из воинских частей Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Схема поставок запчастей для бронетехники

Следствие установило, что в течение 2022−2024 годов группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике более чем на 350 млн грн.

В то же время, никаких легальных источников происхождения этой продукции не существовало, а часть поставленного имущества ранее хранилась в одной из военных частей Харьковщины. В начале полномасштабного вторжения его списали как якобы уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов.

nabu.gov.ua

Реализации преступного плана способствовал бывший заместитель командира воинской части. Чиновник систематически уклонялся от исполнения обязанностей по учету и сохранению вверенного ему военного имущества.

За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн. грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме — путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования чиновника.

Кому предъявили подозрение

О подозрении сообщили:

бывшему заместителю командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366−3 (недекларирование) УК Украины;

организатору схемы — ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие вероятные участники преступления.

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