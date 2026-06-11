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Продавали запчасти к бронетехнике, которые списали как «уничтоженные». На Харьковщине разоблачили схему более чем на 350 млн грн

Криминал
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Группа компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике более чем на 350 млн грн
Группа компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике более чем на 350 млн грн, nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему хищения военного имущества с участием бывшего заместителя командира одной из воинских частей Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Схема поставок запчастей для бронетехники

Следствие установило, что в течение 2022−2024 годов группа компаний и ФЛП, фактически подконтрольная двум лицам, поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике более чем на 350 млн грн.
В то же время, никаких легальных источников происхождения этой продукции не существовало, а часть поставленного имущества ранее хранилась в одной из военных частей Харьковщины. В начале полномасштабного вторжения его списали как якобы уничтоженное в результате российских ракетно-бомбовых ударов.
Продавали запчасти к бронетехнике, которые списали как «уничтоженные». На Харьковщине разоблачили схему более чем на 350 млн грн
nabu.gov.ua
Реализации преступного плана способствовал бывший заместитель командира воинской части. Чиновник систематически уклонялся от исполнения обязанностей по учету и сохранению вверенного ему военного имущества.
За это получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн. грн. Взятка предоставлялась в скрытой форме — путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования чиновника.

Кому предъявили подозрение

О подозрении сообщили:
  • бывшему заместителю командира в/ч — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366−3 (недекларирование) УК Украины;
  • организатору схемы — ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.
Следствие продолжается. Устанавливаются другие вероятные участники преступления.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоНАБУСАПАрмия
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