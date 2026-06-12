Новая схема обмана с водительским удостоверением — детали Сегодня 09:44 — Криминал

Новая схема обмана с водительским удостоверением — детали

Социальные сети все чаще используются мошенниками для поиска потенциальных жертв, в том числе среди пользователей, интересующихся государственными услугами.

Они отслеживают комментарии, подписки и запросы людей, после чего выходят на связь в частных сообщениях с предложениями быстрого решения вопросов.

Об этом рассказал начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, сообщает Новости.LIVE

Как работает схема

По словам специалиста, злоумышленники мониторят страницы сервисных центров МВД, анализируют активность пользователей и находят интересующихся получением или восстановлением водительского удостоверения.

После этого они предлагают «помощь» в личных сообщениях — без обучения в автошколе, без сдачи экзаменов или даже в решении вопросов с возвращением водительских прав после лишения.

Мошенники уверяют в «официальности» услуг и обещают, что документы будут отображаться в государственных реестрах, в приложении «Дія» и Кабинете водителя.

В сервисных центрах МВД и Киберполиции неоднократно фиксировались подобные схемы. Одна из них состоит в том, что сначала мошенники не требуют предоплаты, создавая впечатление доверия.

После получения персональных данных граждане якобы получают документ по почте. Визуально он может выглядеть подлинным, однако в государственных реестрах он не значится. После этого аферисты прекращают контакт, а люди уже оплачивают «услугу», не подозревая о подлоге.

Впоследствии пострадавшие обращаются в сервисные центры МВД, где и выясняется факт мошенничества.

Для убедительности злоумышленники используют логотипы государственных учреждений, копируют оформление официальных страниц, посылают фейковые удостоверения, справки и скриншоты.

В некоторых случаях создаются фальшивые аккаунты якобы работников сервисных центров МВД или даже руководителей учреждений, чтобы повысить уровень доверия у граждан. Любые предложения оформить водительское удостоверение без прохождения предусмотренных законом процедур являются признаком мошенничества, отмечают в МВД.

Кроме потери денег и персональных данных использование поддельных документов может иметь юридические последствия — вплоть до уголовной ответственности согласно законодательству Украины.

Как защититься

В сервисных центрах МВД отмечают: работники не предлагают услуги через личные сообщения в мессенджерах, а все официальные платежи проводятся исключительно через установленные государственные каналы.

Гражданам советуют пользоваться только проверенными источниками информации и быть внимательными к подозрительным предложениям.

При получении сомнительных сообщений рекомендуется:

не передавать персональные данные;

не осуществлять никаких переводов средств;

сообщать о случаях мошенничества в Киберполицию.

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