Социальные сети все чаще используются мошенниками для поиска потенциальных жертв, в том числе среди пользователей,интересующихся государственными услугами.
Они отслеживают комментарии, подписки и запросы людей, после чего выходят на связь в частных сообщениях с предложениями быстрого решения вопросов.
Об этом рассказал начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, сообщает Новости.LIVE.
Как работает схема
По словам специалиста, злоумышленники мониторят страницы сервисных центров МВД, анализируют активность пользователей и находят интересующихся получением или восстановлением водительского удостоверения.
После этого они предлагают «помощь» в личных сообщениях — без обучения в автошколе, без сдачи экзаменов или даже в решении вопросов с возвращением водительских прав после лишения.
Мошенники уверяют в «официальности» услуг и обещают, что документы будут отображаться в государственных реестрах, в приложении «Дія» и Кабинете водителя.
В сервисных центрах МВД и Киберполиции неоднократно фиксировались подобные схемы. Одна из них состоит в том, что сначала мошенники не требуют предоплаты, создавая впечатление доверия.
После получения персональных данных граждане якобы получают документ по почте. Визуально он может выглядеть подлинным, однако в государственных реестрах он не значится. После этого аферисты прекращают контакт, а люди уже оплачивают «услугу», не подозревая о подлоге.
Впоследствии пострадавшие обращаются в сервисные центры МВД, где и выясняется факт мошенничества.
Для убедительности злоумышленники используют логотипы государственных учреждений, копируют оформление официальных страниц, посылают фейковые удостоверения, справки и скриншоты.
В некоторых случаях создаются фальшивые аккаунты якобы работников сервисных центров МВД или даже руководителей учреждений, чтобы повысить уровень доверия у граждан. Любые предложения оформить водительское удостоверение без прохождения предусмотренных законом процедур являются признаком мошенничества, отмечают в МВД.
Кроме потери денег и персональных данных использование поддельных документов может иметь юридические последствия — вплоть до уголовной ответственности согласно законодательству Украины.
Как защититься
В сервисных центрах МВД отмечают: работники не предлагают услуги через личные сообщения в мессенджерах, а все официальные платежи проводятся исключительно через установленные государственные каналы.
Гражданам советуют пользоваться только проверенными источниками информации и быть внимательными к подозрительным предложениям.
При получении сомнительных сообщений рекомендуется: