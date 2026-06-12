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Новая схема обмана с водительским удостоверением — детали

Криминал
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Новая схема обмана с водительским удостоверением — детали
Новая схема обмана с водительским удостоверением — детали
Социальные сети все чаще используются мошенниками для поиска потенциальных жертв, в том числе среди пользователей, интересующихся государственными услугами.
Они отслеживают комментарии, подписки и запросы людей, после чего выходят на связь в частных сообщениях с предложениями быстрого решения вопросов.
Об этом рассказал начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, сообщает Новости.LIVE.

Как работает схема

По словам специалиста, злоумышленники мониторят страницы сервисных центров МВД, анализируют активность пользователей и находят интересующихся получением или восстановлением водительского удостоверения.
После этого они предлагают «помощь» в личных сообщениях — без обучения в автошколе, без сдачи экзаменов или даже в решении вопросов с возвращением водительских прав после лишения.
Мошенники уверяют в «официальности» услуг и обещают, что документы будут отображаться в государственных реестрах, в приложении «Дія» и Кабинете водителя.
В сервисных центрах МВД и Киберполиции неоднократно фиксировались подобные схемы. Одна из них состоит в том, что сначала мошенники не требуют предоплаты, создавая впечатление доверия.
После получения персональных данных граждане якобы получают документ по почте. Визуально он может выглядеть подлинным, однако в государственных реестрах он не значится. После этого аферисты прекращают контакт, а люди уже оплачивают «услугу», не подозревая о подлоге.
Впоследствии пострадавшие обращаются в сервисные центры МВД, где и выясняется факт мошенничества.
Для убедительности злоумышленники используют логотипы государственных учреждений, копируют оформление официальных страниц, посылают фейковые удостоверения, справки и скриншоты.
В некоторых случаях создаются фальшивые аккаунты якобы работников сервисных центров МВД или даже руководителей учреждений, чтобы повысить уровень доверия у граждан. Любые предложения оформить водительское удостоверение без прохождения предусмотренных законом процедур являются признаком мошенничества, отмечают в МВД.
Кроме потери денег и персональных данных использование поддельных документов может иметь юридические последствия — вплоть до уголовной ответственности согласно законодательству Украины.

Как защититься

В сервисных центрах МВД отмечают: работники не предлагают услуги через личные сообщения в мессенджерах, а все официальные платежи проводятся исключительно через установленные государственные каналы.
Гражданам советуют пользоваться только проверенными источниками информации и быть внимательными к подозрительным предложениям.
При получении сомнительных сообщений рекомендуется:
  • не передавать персональные данные;
  • не осуществлять никаких переводов средств;
  • сообщать о случаях мошенничества в Киберполицию.
По материалам:
Finance.ua
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