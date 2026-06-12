ВАКС признал необоснованными активы экс-чиновника Нацполиции более чем на 6,7 млн ​​грн Сегодня 17:40 — Криминал

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о признании необоснованными активов бывшего начальника отдела по борьбе с организованными группами с признаками коррупции управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции и об их взыскания в доход государства.

Иск был подан на основании материалов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Государственного бюро расследований и самостоятельно собранных прокурором САП доказательств.

В ходе мониторинга образа жизни чиновника НАПК установило, что в течение 2021−2023 годов он приобрел и зарегистрировал на праве собственности за собой и членами своей семьи несколько дорогостоящих авто, среди которых:

VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 года выпуска, стоимостью более 2,9 млн грн;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 года выпуска, стоимостью 1,35 млн грн;

BMW 330I, 2022 года выпуска, стоимостью 1,75 млн грн.

Кроме того, в 2021 году полицейский потратил более 500 тыс. грн на формирование денежного актива в размере 27 тыс. долл. США, не имея на это финансовой возможности. А в 2023 году на счета субъекта декларирования и его супруги поступило более 700 тыс. грн, происхождение которых не установлено.

Чиновник объяснил, что средства на приобретение указанного имущества получил в виде займов и подарков от близких лиц. В то же время анализ доходов и расходов субъекта декларирования и членов его семьи показал отсутствие достаточных законных доходов на такие активы.

Установлено также, что одна из машин была зарегистрирована на родственника экс-полицейского, работавшего охранником в одном из магазинов сети продовольственно-промышленных супермаркетов в Украине. Однако исследованные доказательства, в частности, банковские документы, сведения о пользовании, хранении и обслуживании автомобиля, подтвердили фактическое владение и использование этого актива самим субъектом декларирования.

По результатам рассмотрения дела ВАКС признал необоснованными и постановил взыскать в доход государства активы более чем на 6,7 млн ​​грн:

часть наличных сбережений на сумму свыше 540 тыс. грн;

автомобиль «VOLKSWAGEN PASSAT», 2021 года выпуска, стоимостью свыше 1,3 млн грн (взыскание стоимости);

доход, полученный от продажи этого автомобиля, в размере 150 тыс. грн;

автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG», 2022 года выпуска, стоимостью свыше 2.9 млн грн (взыскание стоимости);

автомобиль BMW 330I, 2022 года выпуска, стоимостью свыше 1,7 млн ​​грн.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Напомним, на днях ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Кременчугского ТЦК почти на 3 млн грн.

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