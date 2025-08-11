Високий Суд Англії арештував активи Жеваго через борг перед НБУ — Finance.ua

Високий Суд Англії арештував активи Жеваго через борг перед НБУ Сьогодні 10:32

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ Банк «Фінанси та Кредит». Ліквідація банку почалася у 2015 році.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

На слуханні «без повідомлення» Високий Суд Англії та Уельсу задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго. Це рішення діятиме до того моменту, коли англійський суд розгляне позов НБУ про визнання і виконання у Великій Британії рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року.

Український суд визнав Жеваго відповідальним за борг перед НБУ, який виник через непогашення стабілізаційних кредитів, виданих банку «Фінанси та Кредит» до його банкрутства. Жеваго надавав особисту гарантію за цими зобов’язаннями, але більшу частину боргу так і не сплатив.

Юридичний процес у Англії став продовженням багаторічної роботи Національного банку з повернення цієї заборгованості.

Нагадаємо, у 2015 році Костянтин Жеваго уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування банку за низкою кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком. Але вже у грудні того ж року НБУ подав до суду, оскільки він не виконував ці зобов’язання.

Шевченківський районний суд міста Києва 1 жовтня 2019 року зобов’язав Жеваго виплатити борг у сумі 1,539 млрд грн на користь Національного банку.

У грудні 2019 року рішення набрало законної сили і Національний банк звернувся до Державної виконавчої служби для примусового виконання судового рішення про стягнення заборгованості. Однак Костянтин Жеваго ухилявся від його повного виконання, тому не вдалося поки що повністю виконати рішення суду в Україні.

