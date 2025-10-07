В Україні остаточно конфіскували активи одного з найвідоміших зрадників Сьогодні 20:46

Міністерство юстиції виграло апеляцію на рішення суду про конфіскацію майна колишнього мера Черкас та народного депутата VII скликання від Партії регіонів Володимира Олійника, який переховується в москві.

Відповідне рішення ухвалила 2 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це 6 жовтня повідомили в Міністерстві юстиції, чий позов було частково задовольнено.

На це пішло майже 11 років — одіозний держзрадник втік у росію ще в 2014-му. Тепер нерухомість, судно втікача та права на компанії, що належали його дружині, будуть націоналізовані.

Що стягнуть в дохід держави

6 об’єктів нерухомого майна в Черкасах;

1 об’єкт нерухомості в Київські області;

самохідне моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. Технології», що належить дружині екснардепа Людмилі Олійник.

Таким чином Мінюст домігся суттєвого розширення переліку конфіскованих активів. У попередньому рішенні від 4 вересня 2025 року, на яке було подано апеляцію, йшлося про ½ і ¼ об’єктів нерухомого майна в Черкасах, ½ об’єкта нерухомості в Київській області, ½ судна. У конфіскації прав у «Е. С. П. Технології» суд взагалі відмовляв.

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

За що судять екснардепа Олійника

Як пише Oboz.ua, Олійник був народним депутатом України VI-VII скликання (2012−2014) від Партії регіонів. Крім того, у 1994−2002 роках він був мером Черкас, а в 1999 році — кандидатом у президенти (член «канівської четвірки», зняв кандидатуру на користь Євгена Марчука). Після Революції Гідності у 2014 році Володимир Олійник виїхав до москви, де займався антиукраїнською пропагандою.

Правовою підставою для позову проти нього стало рішення Ради нацбезпеки та оборони від 22 листопада 2024 року про застосування санкцій у вигляді блокування активів на 10 років. За даними Мін’юсту України, СБУ та мінфіну США, Олійник у рф активно зайнявся антиукраїнською політикою, зокрема:

подав позов до російського суду з вимогою визнати Революцію Гідності «державним переворотом» і став одним із засновників антиукраїнської організації «Комітет порятунку України» ;

; виступав у російських пропагандистських програмах, поширюючи антиукраїнські наративи;

2021 року за вказівкою ФСБ збирав інформацію про українську критичну інфраструктуру, на яку рф згодом проводила кібератаки;

на яку рф згодом проводила кібератаки; у 2022 році прибув на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб сприяти встановленню окупаційного режиму.

На цьому тлі його звинуватили у державній зраді, за що судять у Вишгородському районному суді Київської області. Зокрема, згідно з обвинувальним актом, він поширював російську пропаганду серед жителів окупованого села Катюжанка, виправдовував збройну агресію росії, глорифікував російських військових, давав інтерв’ю російським ЗМІ з антиукраїнськими коментарями, ототожнював українську владу з «нацистами», а росію представляв як визволителя від «нацизму».

