Виробники БпЛА і нафтовий сектор: Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження та продовження санкцій. До оновлених списків увійшли фізичні та юридичні особи, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, нафтовим сектором і підсанкційними олігархами.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Укази продовжують комплексну політику України, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини росії та недопущення впливу рф на стратегічні сфери Української держави. Цього місяця має прискоритися робота над синхронізацією українських санкцій в юрисдикціях партнерів. Крім того, Україна розраховує на якнайшвидше ухвалення справді сильного 19-го пакета санкцій Євросоюзу», — заявив Зеленський.

Першим указом введено обмеження проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб. Вони спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу рф та недопущення доступу до критичних технологій.

Під санкції потрапили компанії, що виробляють дрони, авіаційні двигуни, оптичні прилади, а також постачальники іноземних технологій у росію в обхід санкцій. Серед них:

«Хардберрі Русфактор» — виробник безпілотників, систем протидії БпЛА та нейромережевих технологій для автоматичного цілевказання;

завод «Юпітер» — виробник оптичних приладів, прицілів і мікрооптики для стрілецької зброї;

оптико-механічне КБ «Валдай», що випускає прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізорами;

Shenzhen Weiliao International Trade Co., Ltd (Китай) — компанія, яка постачає компоненти для виробництва дронів на підсанкційному заводі «Алабуга», що виготовляє ударні дрони Shahed («Герань»).

Другий указ спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До цього списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

Третім указом запроваджені санкції проти чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб, що пов’язані з нафтовим сектором росії та фінансують продовження війни. Через різні бізнес-структури вони намагалися проникнути в українську фінансову систему, створюючи ризики прихованого впливу на банківську сферу.

Під обмеження потрапили генеральний директор та компанія «Нєфтєавтоматіка», а також керівник і сам Курганський завод хімічного машинобудування.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2026 року. Причиною стали гібридні атаки. Це, зокрема, кампанії з маніпуляцій інформацією та втручання у справи ЄС, його держав-членів і партнерів.

Раніше Володимир Зеленський зібрав нараду, присвячену посиленню санкційної політики та узгодженню дій із міжнародними партнерами. Секретар РНБО Рустем Умєров та радник-уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк прозвітували про результати роботи, нові обмежувальні заходи та синхронізацію санкцій із союзниками. Так, у вересні було ухвалено п’ять пакетів санкцій. Крім того, протягом вересня санкції проти росії запровадили також США, Велика Британія, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія.

