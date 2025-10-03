0 800 307 555
ЄС продовжив на рік санкції проти росії за «гібридні атаки»

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2026 року. Причиною стали гібридні атаки. Це, зокрема, кампанії з маніпуляцій інформацією та втручання у справи ЄС, його держав-членів і партнерів.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Наразі санкції застосовуються проти 47 фізичних осіб та 15 компаній. До них входить:
  • заморожування активів;
  • заборона громадянам та компаніям ЄС передавати кошти, фінансові чи економічні ресурси;
  • заборона на в’їзд і транзит через територію ЄС для фізичних осіб.

Як формувалася санкційна рамка

У жовтні 2024 року Рада ЄС запровадила нову систему санкцій проти росії через її дестабілізаційні дії. Вона поширюється на осіб та організації, які підривають цінності, безпеку, стабільність, незалежність та цілісність ЄС.
У травні 2025 року було розширено сферу дії санкцій — додано можливість блокування матеріальних активів, фінансистів дестабілізаційної діяльності та призупинення ліцензій російських ЗМІ, які займаються дезінформацією.
У липні 2025 року ЄС офіційно засудив постійні гібридні кампанії росії, включно з кібернападами, саботажем, атаками на критичну інфраструктуру, інформаційними маніпуляціями та іншими прихованими чи примусовими діями.
Євросоюз та його держави-члени заявили, що й надалі застосовуватимуть усі наявні інструменти для захисту, запобігання, стримування та реагування на подібну діяльність росії.
Нагадаємо, у вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.
Також Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України. ЄС продовжуватиме перекривати росії доступ до фінансових ресурсів для ведення війни проти України.
