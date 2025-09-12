0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет

46
ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет
ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет
У п’ятницю, 12 вересня, Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.
Про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала в мережі Х.
«Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом — розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки», — зазначила Каллас.
Вона додала, що ЄС продовжуватиме перекривати росії доступ до фінансових ресурсів для ведення війни проти України.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляв, що Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній аби посилити тиск на президента рф володимира путіна та змусити його припинити війну проти України.
Пакет стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. За інформацією джерел, знайомих із процесом, крім банків та енергетики, ЄС може запровадити обмеження для російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також посилити обмеження на торгівлю нафтою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems