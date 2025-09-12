ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет Сьогодні 15:43

У п’ятницю, 12 вересня, Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.

Про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала в мережі Х.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

«Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом — розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки», — зазначила Каллас.

Вона додала, що ЄС продовжуватиме перекривати росії доступ до фінансових ресурсів для ведення війни проти України.

Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляв , що Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній аби посилити тиск на президента рф володимира путіна та змусити його припинити війну проти України.

Пакет стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. За інформацією джерел, знайомих із процесом, крім банків та енергетики, ЄС може запровадити обмеження для російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також посилити обмеження на торгівлю нафтою.

