ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет
У п’ятницю, 12 вересня, Європейський Союз продовжив дію персональних санкцій проти осіб та організацій із рф, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.
Про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала в мережі Х.
We just extended our sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025
At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.
We’ll keep choking off the cash for Putin’s war.
«Ми щойно продовжили наші санкції проти росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом — розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки», — зазначила Каллас.
Вона додала, що ЄС продовжуватиме перекривати росії доступ до фінансових ресурсів для ведення війни проти України.
Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляв, що Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній аби посилити тиск на президента рф володимира путіна та змусити його припинити війну проти України.
Пакет стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. За інформацією джерел, знайомих із процесом, крім банків та енергетики, ЄС може запровадити обмеження для російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також посилити обмеження на торгівлю нафтою.
Поділитися новиною
Також за темою
У «Дії» з’явилась комісія при купівлі ОВДП
Банкір дав прогноз, що буде з депозитами в Україні до листопада
ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує 19-й пакет
Уряд планує запустити нові програми підтримки ВПО на 2,1 млрд грн
«Контракт 18−24»: у Міноборони роз’яснили, що отримають молоді добровольці за службу
Прогноз цін на Ripple, Cardano та XYZVerse: XYZ націлений на зростання, XRP — на 3 $, а ADA — на 1 $