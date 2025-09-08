Банки, енергетика та платіжні системи: ЄС готує нові санкції проти росії Сьогодні 16:34 — Світ

Банки, енергетика та платіжні системи: ЄС готує нові санкції проти росії

Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти російських банків та енергетичних компаній аби посилити тиск на президента рф володимира путіна та змусити його припинити війну проти України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Пакет стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. За інформацією джерел, знайомих із процесом, крім банків та енергетики, ЄС може запровадити обмеження для російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також посилити обмеження на торгівлю нафтою.

За даними джерел, ЄС планує узгодити частину заходів з США. Цього тижня делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для переговорів із американськими колегами щодо можливості спільних дій.

«Ми готові посилити тиск на росію, але нам потрібні партнери в Європі», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC. Він додав, що США та ЄС обговорюють нові санкції та вторинні тарифи проти росії, сподіваючись, що економічний «колапс» змусить путіна сісти за стіл переговорів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що ЄС працює над пакетом спільно з США та іншими «однодумцями». Він зазначив, що після місяців невпевненості відносини з Вашингтоном вдалося стабілізувати.

«Ми маємо посилити тиск на росію, щоб вона прийшла до переговорів про мир. Ми координуємо наші дії з США, щоб санкції були більш ефективними», — сказав Кошта.

Санкції можуть торкнутися російських нафтових компаній, їхніх тіньових суден, трейдерів у третіх країнах та страхування цих суден. Окрім цього, ЄС розглядає заборону експорту товарів і хімікатів, які використовуються у військовій промисловості росії, та обмеження для іноземних компаній, включно з китайськими, що постачають ці товари.

Особлива увага приділяється Китаю, який є ключовим постачальником компонентів для російських безпілотників, що застосовуються проти українських міст.

Джерела зазначили, що запропонований пакет санкцій ще може змінюватися під час обговорень із країнами-членами ЄС, а офіційна пропозиція очікується найближчими днями.

Нагадаємо, раніше верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас розповіла , що у своєму 19 пакеті антиросійських санкцій Євросоюз планує вдарити на енергетичному і фінансовому секторах рф. Також розглядаються вторинні санкції проти партнерів москви.

