ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф і використання заморожених активів на користь України — Finance.ua

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф і використання заморожених активів на користь України

Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії та додаткові заходи щодо заморожених російських активів. Мета цих кроків — посилити тиск на росію і підтримати оборону та відновлення України.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи нічні атаки на Київ, пише The Guardian.

Вона повідомила, що під час обстрілу дві ракети впали на відстані 50 метрів від представництва ЄС.

«Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну», — наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, атака була спрямована не лише проти Києва, а й проти всього Євросоюзу.

Голова Єврокомісії підкреслила, що ЄС зберігає максимальний тиск на росію, готує жорсткі санкції, а також працює над використанням заморожених активів рф для підтримки України.

«Ми забезпечуємо сильну і непохитну підтримку України — нашого сусіда, партнера, друга і майбутнього члена ЄС», — додала вона.

Нове санкційне та фінансове тискання ЄС стане черговим сигналом Кремлю про неприпустимість атак на цивільну інфраструктуру та офіси міжнародних організацій.

Що відомо про заморожені кошти рф у ЄС

Видання пише , що речник ЄС з питань юстиції Маркус Ламмерт розповів про дискусії в ЄС щодо того, що робити із замороженими російськими активами в ЄС.

«ЄС завжди чітко заявляв, що росія має відшкодувати збитки, завдані цією війною, а юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих росією Україні, повинні залишатися на столі», — зазначив він.

За його словами Європі потрібно продовжувати обговорення цього питання.

«Але зараз ми говоримо про прибуток від цих активів. Ми іммобілізували активи росії, яких у ЄС налічується 210 млрд євро, і використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредиту G7 у розмірі 45 млрд євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на оборонну промисловість України та відновлення енергетики, а потім кредити будуть погашені за рахунок майбутніх потоків надзвичайних доходів від іммобілізованих російських активів», — пояснив Ламмерт.

На запитання, чи може це включати конфіскацію російських активів, речник заявив, що ширше обговорення питання заморожених активів відбудеться в суботу.

