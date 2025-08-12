18-й пакет санкцій ЄС коштуватиме росії мінімум $10 мільярдів до кінця року — Власюк Сьогодні 07:36 — Світ

Ефективність ухваленого ЄС 18-го пакету санкцій належить ще оцінити. Проте вже відомо, що завдяки закладеним в ньому санкціям росія може втратити щонайменше 10 мільярдів доларів до кінця 2025 року.

Про це в телеетері повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, відповідаючи на запитання щодо готовності запровадження президентом Трампом санкцій проти рф.

«Ефект 18-го пакету нам ще належить оцінити і побачити, наскільки працює. Але вже зараз можна впевнено говорити, що сам по собі 18-й санкційний пакет коштуватиме росіянам до кінця року 10 млрд мінімум», — заявив Власюк.

Нагадаємо, 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування. Також встановлено нижчу цінову стелю на нафту. Крім того, трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.

18-й пакет санкцій проти росії від Євросоюзу включатиме обмеження проти двох сотень компаній, пов’язаних з російським ВПК, а також може містити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.

Як заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, через міжнародні санкції росія втратила близько 450 млрд дол. доходів від свого енергетичного сектору.

