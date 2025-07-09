Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф — Finance.ua

Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф
Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 8 липня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Йдеться розпорядження Кабінету міністрів № 673-р, № 674-р та № 675-р.
Укази № 471/2025, № 472/2025 та № 473/2025 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Кожне з урядових розпоряджень супроводжується двома додатками зі списками фізичних і юридичних осіб, щодо яких вводяться санкції.
Міністерству закордонних справ доручено поінформувати про це компетентні органи Європейського Союзу, США та інших країн.
Як повідомив радник президента Владислав Власюк, укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м і 17-м пакетами обмежень Європейського Союзу.
Кого стосуються санкції:
- 15-й пакет охоплює громадян росії, білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, якого пов’язують з ударом по лікарні «Охматдит», а також виробник бойових роботів ТОВ «Гуміч».
- 16-й пакет стосується осіб із росії, Китаю, Туреччини та інших країн. До списку потрапили центр «Воїн», що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і компанія «Південний флот», яка транспортує російську нафту «тіньовим» флотом.
- 17-й пакет включає компанії з росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Серед них — золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для росії.
Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав указ № 422/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на росію, які вже запровадили партнери України.
Україна повністю синхронізувала свої санкції з 13-м і 14-м пакетами обмежень Євросоюзу проти росії, а також долучилася до всіх чинних санкцій ЄС проти Ірану.
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