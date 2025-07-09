Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф — Finance.ua
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Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф

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Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф
Зеленський підписав укази про синхронізацію ще трьох пакетів санкцій проти рф
Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 8 липня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Йдеться розпорядження Кабінету міністрів № 673-р, № 674-р та № 675-р.
Укази № 471/2025, № 472/2025 та № 473/2025 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Кожне з урядових розпоряджень супроводжується двома додатками зі списками фізичних і юридичних осіб, щодо яких вводяться санкції.
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Міністерству закордонних справ доручено поінформувати про це компетентні органи Європейського Союзу, США та інших країн.
Як повідомив радник президента Владислав Власюк, укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м і 17-м пакетами обмежень Європейського Союзу.

Кого стосуються санкції:

  • 15-й пакет охоплює громадян росії, білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, якого пов’язують з ударом по лікарні «Охматдит», а також виробник бойових роботів ТОВ «Гуміч».
  • 16-й пакет стосується осіб із росії, Китаю, Туреччини та інших країн. До списку потрапили центр «Воїн», що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і компанія «Південний флот», яка транспортує російську нафту «тіньовим» флотом.
  • 17-й пакет включає компанії з росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Серед них — золотодобувна компанія «Петропавловськ» і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для росії.
Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав указ № 422/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкційного тиску на росію, які вже запровадили партнери України.
Україна повністю синхронізувала свої санкції з 13-м і 14-м пакетами обмежень Євросоюзу проти росії, а також долучилася до всіх чинних санкцій ЄС проти Ірану.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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