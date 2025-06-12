Під санкції Євросоюзу можуть потрапити ще близько 200 російських компаній — Finance.ua
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Під санкції Євросоюзу можуть потрапити ще близько 200 російських компаній

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Під санкції Євросоюзу можуть потрапити ще близько 200 російських компаній
Під санкції Євросоюзу можуть потрапити ще близько 200 російських компаній
Анонсований 18-й пакет санкцій проти росії від Євросоюзу включатиме обмеження проти двох сотень компаній, пов’язаних з російським ВПК, а також може містити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.
Про це в телеефірі сказав уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
«Ми очікуємо побачити у 18-у пакеті приблизно дві сотні компаній, пов’язаних з російським ВПК. Ще кілька тижнів тому такої кількості компаній у списку не було», — зазначив Власюк.
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За його словами, зокрема, серед компаній, які можуть потрапити під санкції, — виробники «Іскандерів».
«Плюс, що подобається і викликає великий інтерес, це те, що в чинному проєкті 18-го пакета є секторальна заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Тобто, історія про те, що росія продавала і продає до Індії сиру нафту, індуси її переробляють в дизель і привозять до Європейського Союзу, здається, завершиться. (…) Подивимось на те, що, зрештою, приймуть, якщо це дійсно буде така заборона, це буде велика річ», — запевнив Власюк.
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Раніше Власюк заявив, що проєкт 18-го санкційного пакета ЄС розчарував відсутністю обмежень проти морських терміналів рф та санкціями лише для невеликої кількості танкерів рф.
Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Цього разу ЄС вперше пропонує запровадити повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з трубопроводами «Північний потік-1» та «Північний потік-2».
За матеріалами:
Укрінформ
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