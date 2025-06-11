Зеленський підписав указ про санкції за викрадення українських дітей — Finance.ua

Зеленський підписав указ про санкції за викрадення українських дітей Сьогодні 10:32

Зеленський підписав указ про санкції за викрадення українських дітей

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 395/2025 , яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні економічні санкції.

Санкції накладені на дев’ятьох російських юридичних осіб з освітніх та громадських організацій. Серед них — Міжнародний дитячий центр «Артек» та Мелітопольський державний університет, який у рф вважають офіційним закладом вищої освіти.

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Також у списку 46 фізичних осіб. Серед них — начальник управління президента росії з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників білорусі Дмитро Шевцов.

Як пояснила в Telegram радниця керівника Офісу президента та операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, ці люди причетні до викрадення та депортації українських дітей. Зокрема, йдеться про:

представників так званих «органів опіки» на окупованих територіях;

директорів дитячих будинків, куди привозили депортованих дітей;

пропагандистів і кураторів програм «усиновлення» та примусової паспортизації;

чиновників, які брали участь у зміні особистих даних українських дітей — імен, місць народження та громадянства.

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Зарівна зазначила, що юридичні особи зі списку — це структури, які відігравали ключову роль у депортації та русифікації. Вони займалися логістикою, утриманням дітей, їх ізоляцією, перевихованням і підготовкою до «нового життя» в росії.

Які обмеження передбачають санкції

Санкції передбачають:

блокування активів;

заборону на фінансові операції;

анулювання державних нагород (де це можливо);

подальші юридичні кроки для притягнення винних до відповідальності.

Вона також закликала міжнародних партнерів до дзеркальних санкцій проти кожного фігуранта списку.

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Нагадаємо, у травні Зеленський ввів у дію санкції , які стосуються трьох українців, чотирьох росіян, а також компаній, пов’язаних із онлайн-казино Pin-Up. Санкції були введені проти Олександра Богуслаєва — сина В’ячеслава Богуслаєва, якому раніше було підконтрольне стратегічне підприємство «Мотор Січ».

Зеленський упевнений , що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.

10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

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