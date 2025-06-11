Зеленський підписав указ про санкції за викрадення українських дітей — Finance.ua

Зеленський підписав указ про санкції за викрадення українських дітей
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 395/2025, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові персональні економічні санкції.
Санкції накладені на дев’ятьох російських юридичних осіб з освітніх та громадських організацій. Серед них — Міжнародний дитячий центр «Артек» та Мелітопольський державний університет, який у рф вважають офіційним закладом вищої освіти.
Також у списку 46 фізичних осіб. Серед них — начальник управління президента росії з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників білорусі Дмитро Шевцов.
Як пояснила в Telegram радниця керівника Офісу президента та операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, ці люди причетні до викрадення та депортації українських дітей. Зокрема, йдеться про:
- представників так званих «органів опіки» на окупованих територіях;
- директорів дитячих будинків, куди привозили депортованих дітей;
- пропагандистів і кураторів програм «усиновлення» та примусової паспортизації;
- чиновників, які брали участь у зміні особистих даних українських дітей — імен, місць народження та громадянства.
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Зарівна зазначила, що юридичні особи зі списку — це структури, які відігравали ключову роль у депортації та русифікації. Вони займалися логістикою, утриманням дітей, їх ізоляцією, перевихованням і підготовкою до «нового життя» в росії.
Які обмеження передбачають санкції
Санкції передбачають:
- блокування активів;
- заборону на фінансові операції;
- анулювання державних нагород (де це можливо);
- подальші юридичні кроки для притягнення винних до відповідальності.
Вона також закликала міжнародних партнерів до дзеркальних санкцій проти кожного фігуранта списку.
Нагадаємо, у травні Зеленський ввів у дію санкції, які стосуються трьох українців, чотирьох росіян, а також компаній, пов’язаних із онлайн-казино Pin-Up. Санкції були введені проти Олександра Богуслаєва — сина В’ячеслава Богуслаєва, якому раніше було підконтрольне стратегічне підприємство «Мотор Січ».
Зеленський упевнений, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року.
10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.
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