Які преміальні кросовери і позашляховики не варто купувати: ТОП-5 (фото)

Кросовери та позашляховики залишаються дуже популярними типами легкових автомобілів. Власники цінують ці моделі за практичність і можливість їздити бездоріжжям без особливих труднощів. Проте далеко не всі ці автомобілі варті уваги.

У Consumer Reports назвали п’ять преміальних кросоверів і позашляховиків, які не варто купувати. За словами експертів, у цих моделей доволі багато проблем.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale є першою моделлю в історії італійського бренду, яка доступна з гібридною силовою установкою Plug-In. Також ця модель пропонує стильний дизайн і багате оснащення.

Експерти ж виділили кілька проблем Alfa Romeo Tonale. Зокрема, критиці піддалися силові установки, з якими пропонується кросовер. За словами експертів, вони недостатньо потужні.

Ба більше, кросовер розкритикували за недостатньо приємну керованість. Також експерти відзначили, що якість інтер’єру далеко не на вищому рівні.

Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace — єдина модель від британського виробника, яка все ще перебуває у виробництві. Це преміальний кросовер зі стильним дизайном і розкішним інтер’єром.

Експерти розповіли, що Jaguar F-Pace є дуже ненадійним кросовером. Також вони розкритикували інформаційно-розважальну систему цієї моделі.

Land Rover Defender

Land Rover Defender відмінно справляється з бездоріжжям, але у цієї моделі є багато проблем. Експерти заявили, що це дуже ненадійна модель.

Також критиці піддалися повільна інформаційно-розважальна система і незручні органи управління позашляховика. Найбільше експерти розкритикували управління аудіосистемою і клімат-контролем.

Lincoln Aviator

Lincoln Aviator 2025 модельного року отримав велике оновлення, яке привнесло нову інформаційно-розважальну систему, змінений дизайн екстер’єру, покращений інтер’єр і систему напівавтономного водіння BlueCruise Level 2.

Проте експерти заявили, що це далеко не найкращий кросовер у своєму сегменті. За їхніми словами, у Lincoln Aviator висока витрата пального і неприємна керованість.

Прогнозована надійність моделі також виявилася нижчою за середній показник.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade залишається уособленням розкоші серед повнорозмірних позашляховиків. Проте базова комплектація цієї моделі все ще не пропонує низку корисних функцій, які є у конкурентів.

Експерти вважають, що Cadillac Escalade є занадто дорогим позашляховиком у співвідношенні з рівнем оснащення, який він пропонує. Також вони розкритикували поганий круговий огляд для водія і низьку надійність моделі.

