У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)

Поблизу Парижа запрацювала пілотна ділянка автошляху довжиною 1,5 км, яка заряджає електромобілі під час руху. Це частина проєкту Charge as you Drive.

Про це пише ZME Science

Схожі проєкти вже готують Німеччина, Італія, США, Південна Корея та Китай.

Як це працює

Система використовує динамічну бездротову індукцію: під покриттям дороги розміщені мідні котушки, які передають енергію авто, оснащеним спеціальним приймачем. Потужність заряджання може сягати понад 300 кВт, що в 4−6 разів більше, ніж на стаціонарних зарядках.

Навіщо це потрібно

Особливий акцент — на електровантажівках. Великі акумулятори для них дорогі, важкі й зменшують вантажопідйомність. Дорога, яка заряджає «на ходу», може дозволити використовувати батареї на 50−80% меншого розміру.

Попереду — тестування масштабування: скільки коштуватиме будівництво довших ділянок і як автоматично нараховувати оплату за спожиту електроенергію.

Однак разом з тим залишаються і важливі питання. Скільки коштуватиме будівництво довших ділянок доріг з подібними системами заряджання. Як виставити водіям рахунок за спожиту електрику залежно від відстані, яку вони подолали? Крім того, масштабне будівництво цієї системи вимагатиме значних інвестицій в інфраструктуру, особливо у високовольтні лінії, що забезпечують передачу електроенергії.

