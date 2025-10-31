0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)

Технології&Авто
35
У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)
У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)
Поблизу Парижа запрацювала пілотна ділянка автошляху довжиною 1,5 км, яка заряджає електромобілі під час руху. Це частина проєкту Charge as you Drive.
Про це пише ZME Science
Схожі проєкти вже готують Німеччина, Італія, США, Південна Корея та Китай.

Як це працює

Система використовує динамічну бездротову індукцію: під покриттям дороги розміщені мідні котушки, які передають енергію авто, оснащеним спеціальним приймачем. Потужність заряджання може сягати понад 300 кВт, що в 4−6 разів більше, ніж на стаціонарних зарядках.
У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)

Навіщо це потрібно

Особливий акцент — на електровантажівках. Великі акумулятори для них дорогі, важкі й зменшують вантажопідйомність. Дорога, яка заряджає «на ходу», може дозволити використовувати батареї на 50−80% меншого розміру.
Читайте також
Попереду — тестування масштабування: скільки коштуватиме будівництво довших ділянок і як автоматично нараховувати оплату за спожиту електроенергію.
У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)
Однак разом з тим залишаються і важливі питання. Скільки коштуватиме будівництво довших ділянок доріг з подібними системами заряджання. Як виставити водіям рахунок за спожиту електрику залежно від відстані, яку вони подолали? Крім того, масштабне будівництво цієї системи вимагатиме значних інвестицій в інфраструктуру, особливо у високовольтні лінії, що забезпечують передачу електроенергії.
За матеріалами:
ITC.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems