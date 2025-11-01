0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nike презентувала перше взуття з електроприводом (фото)

Технології&Авто
25
Nike презентувала перше взуття з електроприводом (фото)
Nike презентувала перше взуття з електроприводом (фото)
Nike представила першу у світі систему «взуття з приводом». Цей проєкт, створений у співпраці з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці, отримав назву Project Amplify. Його мета — допомогти звичайним людям ходити чи бігати трохи швидше та з меншими зусиллями.
Про це пише techradar.

Що відомо про взуття з електроприводом від Nike

Основу системи становить високотехнологічне бігове взуття з карбоновою пластиною, до якого приєднано роботизований фіксатор для ноги.
Читайте також
Цей модуль містить потужний електродвигун, ремінну передачу й акумулятор, вмонтований у манжету на щиколотці.
Усе це знімає частину навантаження з ніг під час ходьби або бігу, фактично «допомагаючи» м’язам рухатись.
Nike презентувала перше взуття з електроприводом (фото)
Якщо потрібно, роботизовану частину можна зняти, і тоді кросівки перетворюються на звичайне бігове взуття.
Nike порівнює Project Amplify з електровелосипедами, які зробили поїздки доступнішими та зручнішими. Тут ідея така сама: допомогти людям долати довші дистанції без перевтоми.
Читайте також
На відміну від елітних спортсменів, які полюють за рекордами, новинку орієнтовано на тих, хто біжить із темпом 6−7,5 км/год.
Компанія пояснює, що цей пристрій фактично надає користувачу «другу пару литкових м’язів», допомагає легше підніматися на пагорби та робить щоденні прогулянки або пробіжки комфортнішими.
Nike презентувала перше взуття з електроприводом (фото)
Поки Nike не назвала точну дату запуску, але підкреслила, що має намір вивести Project Amplify на ринок у найближчі роки.
Судячи з підходу компанії, це не просто експеримент, а серйозна заявка на новий напрям у категорії «розумних» і носимих пристроїв.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems