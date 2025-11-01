0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Haval представив новий сімейний кросовер (фото)

Технології&Авто
39
Haval представив новий сімейний кросовер (фото)
Haval представив новий сімейний кросовер (фото), Фото: Haval
У Китаї дебютував новий Haval H6 L. Доступний сімейний кросовер від Great Wall багато оснащений і доступний із бензиновими турбомоторами потужністю до 238 сил. Кросовер надійде в продаж у Китаї з листопада та коштуватиме від 100 000 до 150 000 юанів ($13 800 — 20 700).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Модель не має нічого спільного з Haval H6, який продається в Україні. Це більш велике авто — бензинова модифікація плагін-гібрида Haval Xiaolong Max.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina

Розміри Haval H6 L:

  • довжина — 4800 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • висота — 1730 мм;
  • колісна база — 2810 мм.
Новий Haval H6 L зовні дещо відрізняється від побратима дизайном передньої частини та інакшими ліхтарями. У нього висока віконна лінія і великий спойлер на даху, а фари з’єднані діодною смугою.
Фото: Haval
Фото: Haval
У салоні Haval H6 L встановлено цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Водійське крісло оснащене електроприводом, а в задніх сидінь регулюється нахил спинки.
Також комплектація Haval H6 L включає акустику з 10 динаміками, клімат-контроль з функцією очищення повітря, вентиляцію і масаж передніх сидінь, підігрів усіх крісел та керма.
Фото: Haval
Фото: Haval
Кросовер Haval H6 L випускатимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (184 к. с.) та 2,0 л (238 к. с.). Обидві версії оснащені автоматичною КПП.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems