Haval представив новий сімейний кросовер (фото)

У Китаї дебютував новий Haval H6 L. Доступний сімейний кросовер від Great Wall багато оснащений і доступний із бензиновими турбомоторами потужністю до 238 сил. Кросовер надійде в продаж у Китаї з листопада та коштуватиме від 100 000 до 150 000 юанів ($13 800 — 20 700).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Модель не має нічого спільного з Haval H6, який продається в Україні. Це більш велике авто — бензинова модифікація плагін-гібрида Haval Xiaolong Max.
Розміри Haval H6 L:
- довжина — 4800 мм;
- ширина — 1895 мм;
- висота — 1730 мм;
- колісна база — 2810 мм.
Новий Haval H6 L зовні дещо відрізняється від побратима дизайном передньої частини та інакшими ліхтарями. У нього висока віконна лінія і великий спойлер на даху, а фари з’єднані діодною смугою.
У салоні Haval H6 L встановлено цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Водійське крісло оснащене електроприводом, а в задніх сидінь регулюється нахил спинки.
Також комплектація Haval H6 L включає акустику з 10 динаміками, клімат-контроль з функцією очищення повітря, вентиляцію і масаж передніх сидінь, підігрів усіх крісел та керма.
Кросовер Haval H6 L випускатимуть із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (184 к. с.) та 2,0 л (238 к. с.). Обидві версії оснащені автоматичною КПП.
