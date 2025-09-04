У США пояснили, чому не вводять санкції проти Китаю за його допомогу рф — Bloomberg Сьогодні 07:48 — Світ

У США пояснили, чому не вводять санкції проти Китаю за його допомогу рф — Bloomberg

США не запровадили вторинні санкції проти Китаю за його підтримку війни проти України, бо зараз ведуть з ним широкі торговельні переговори.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Bloomberg

Президент Дональд Трамп погрожував ввести санкції проти покупців російської нафти, якщо Київ і москва не досягнуть угоди про припинення війни. Наразі Білий дім ввів мита лише щодо Індії за її закупівлі російської нафти, але не щодо Китаю.

Читайте також Китай почав скуповувати нафту рф на тлі тиску мит США на Індію

«Президент Трамп не ввів мита на Китай, оскільки ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цих обговорень. Я не заперечую, що це було б ефективно», — заявив Вітакер, додавши, що останній раз, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася введенням 145% мит з обох сторін.

«Це не той спосіб, яким можна вирішити ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні між рф та Україною», — додав він, натякаючи на складність застосування таких економічних важелів.

Вітакер зазначив, що хоча мита на Індію «змінили їхні розрахунки» щодо закупівель російської енергії, вони «ймовірно не сприятимуть налагодженню тісніших торговельних відносин з Індією».

Що стосується Китаю, посол, підкреслив, що Трамп «безумовно, знає, що має такі карти в рукаві» і може ввести мита, якщо вважатиме це необхідним.

Минулого місяця Трамп продовжив торговельне перемир’я з Китаєм на 90 днів, оскільки обидві сторони також обговорюють можливість зустрічі лідерів.

Франція і Німеччина наполягають на введенні вторинних санкцій, оскільки їхні лідери втрачають терпіння через небажання американського президента відкрито протистояти путіну в його війні в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.