США і Китай продовжили перемир’я в торговельній війні, — Financial Times — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США і Китай продовжили перемир’я в торговельній війні, — Financial Times

18
Президент США Дональд Трамп продовжив перемир’я в торговельній війні з Китаєм ще на 90 днів. Американський лідер заявив, що Пекін «добре поводиться» в питаннях торгівлі.
Газета Financial Times пише, що Вашингтон готовий послабити деякі обмеження на експорт напівпровідників, що є ключовою вимогою Китаю, і порушили питання про можливість проведення саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном.
FT повідомила, що Трамп дозволив Nvidia і AMD експортувати до Китаю більш досконалі чіпи в обмін на плату, що викликало тривогу у деяких прихильників жорсткої лінії в питаннях національної безпеки в уряді.
Президент США також оголосив, що не вводитиме мита на золото.
Попри перемир’я, як і раніше, діють додаткові 30%-ві мита на китайський імпорт на додачу до мит, які діяли, коли він вступив на посаду. Економісти попереджають, що мита щодо третього за величиною торгового партнера США, як і раніше, можуть призвести до зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Відносне затишшя в економічних відносинах між країнами настало після того, як Трамп уклав низку угод про зниження митних тарифів із великими торговельними партнерами, включно з ЄС і Японією, але наклав високі мита на інших, як Індія і Бразилія, після того як не зміг із ними домовитися.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems