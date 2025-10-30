Дорогий шатдаун: скільки коштує Америці зупинка роботи уряду Сьогодні 21:31 — Світ

Дорогий шатдаун: скільки коштує Америці зупинка роботи уряду

Чим довше триває зупинка роботи федерального уряду, тим більших збитків зазнає американська економіка. За підрахунками Незалежного бюджетного управління Конгресу США, втрати можуть сягнути від 7 до 14 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як шатдаун б’є по економіці США

За оцінками аналітиків, якщо Конгрес зможе домовитися про відновлення фінансування уряду вже цього тижня, економіка втратить близько $7 млрд до кінця 2026 року.

У разі, якщо зупинку уряду вдасться припинити лише через шість тижнів після початку — орієнтовно 12 листопада, втрати становитимуть $11 млрд.

Якщо ж «шатдаун» триватиме до кінця листопада, збитки можуть зрости до $14 млрд, підкреслюють фахівці.

Втрати для службовців і зниження ВВП США

Основні наслідки пов’язані з невиплатою зарплат федеральним службовцям і перериванням продовольчих пільг для американців із низьким рівнем доходу.

За підрахунками, це тимчасово знизить ВВП США на 1−2 відсоткові пункти у четвертому кварталі цього року.

У звіті зазначається, що відновлення роботи уряду зупинить економічне уповільнення, але втрачені дні роботи федеральних працівників матимуть постійний вплив на реальний ВВП — і чим довше триватиме шатдаун, тим відчутнішим буде ефект.

Нагадаємо, фінансування федерального уряду США припинилося 1 жовтня. Відтоді Конгрес не зміг ухвалити навіть тимчасові заходи для припинення «шатдауну».

У результаті близько 750 тисяч федеральних службовців були відправлені у вимушену відпустку, інші — продовжують працювати без оплати.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.