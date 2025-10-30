Південна Корея сплатить $350 млрд за зниження митних тарифів США — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів за зниження митних тарифів, що стягуються з неї Сполученими Штатами.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, окрім виплат, Сеул зобов’язався закуповувати великі обсяги американської нафти й газу, а також інвестувати в економіку США понад 600 мільярдів доларів. Президент підкреслив, що завдяки цьому союз між двома країнами став «міцнішим, ніж будь-коли».
Він також повідомив, що дозволив Південній Кореї розпочати будівництво атомного підводного човна замість застарілих дизельних.
«Наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневрених дизельних підводних човнів, які вони мають зараз», — написав Трамп.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Південна Корея не може сплатити 350 мільярдів доларів авансом, як пропонував Трамп у межах торговельної угоди, і шукає альтернативні варіанти.
Під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва президент Лі Чже Мен подарував Трампу копію золотої корони з національного музею Кьонджу та найвищу державну нагороду.
