Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея погодилася виплатити США 350 мільярдів доларів за зниження митних тарифів, що стягуються з неї Сполученими Штатами.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, окрім виплат, Сеул зобов’язався закуповувати великі обсяги американської нафти й газу, а також інвестувати в економіку США понад 600 мільярдів доларів. Президент підкреслив, що завдяки цьому союз між двома країнами став «міцнішим, ніж будь-коли».

Він також повідомив, що дозволив Південній Кореї розпочати будівництво атомного підводного човна замість застарілих дизельних.

«Наш військовий альянс міцніший, ніж будь-коли раніше, і на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна замість застарілих і набагато менш маневрених дизельних підводних човнів, які вони мають зараз», — написав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Південна Корея не може сплатити 350 мільярдів доларів авансом, як пропонував Трамп у межах торговельної угоди, і шукає альтернативні варіанти.

Під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва президент Лі Чже Мен подарував Трампу копію золотої корони з національного музею Кьонджу та найвищу державну нагороду.

