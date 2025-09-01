Каллас розповіла деталі 19-го пакету санкцій проти рф — Finance.ua

Каллас розповіла деталі 19-го пакету санкцій проти рф Сьогодні 09:45 — Світ

У своєму 19 пакеті антиросійських санкцій Євросоюз планує вдарити на енергетичному і фінансовому секторах рф. Також розглядаються вторинні санкції проти партнерів москви.

Про це сказала верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

«росія не хоче миру. Це зараз дуже очевидно, у тому числі на тлі їхніх останніх атак. Ми повинні чинити на них тиск, щоб вони також захотіли миру», — заявила вона перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

За словами Каллас, вже є кілька варіантів щодо змісту 19 пакету санкцій.

«Найбільше росії зашкодять будь-які санкції проти енергетики та вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також у сфері фінансових послуг, які дійсно перешкоджатимуть їхньому доступу до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен», — сказала вона.

На питання щодо стану готовності пакету Каллас заявила, що обговорення тривають, але зрештою держави-члени «повинні погодити» пакет.

«Усі розуміють, що, враховуючи те, як путін глузує з мирних зусиль, єдине, що працює, це тиск», — резюмувала Каллас.

