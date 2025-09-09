0 800 307 555
кремль заявив, що санкції не змінять курс росії у війні проти України

63
У кремлі заявили, що жодні санкції не зможуть змусити росію змінити курс у війні проти України. Це прозвучало після того, як США та ЄС повідомили про підготовку нових економічних обмежень.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За останні 3,5 року війни й після анексії Криму у 2014 році Захід запровадив проти росії десятки тисяч санкцій, спрямованих на її економіку обсягом у $2,2 трлн і на послаблення підтримки президента володимира путіна.
путін заявляє, що російська економіка витримала тиск, зростаючи швидше, ніж у країнах G7, завдяки військовим витратам. Він доручив бізнесу та чиновникам протидіяти санкціям усіма можливими способами.
«Жодні санкції не змусять російську федерацію змінити послідовну позицію, про яку неодноразово говорив наш президент», — сказав прессекретар кремля Дмитро Пєсков.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до «другої фази» санкцій проти росії. А президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що нові санкції ЄС узгоджуються зі США.
Пєсков назвав західні санкції «абсолютно марними для тиску на росію» та заявив, що москва віддає перевагу політичним і дипломатичним методам, але «оскільки Європа та Київ не готові до діалогу», вона продовжить так звану «спеціальну військову операцію».
російська «воєнна економіка» зростала на 4,1% у 2023 році та на 4,3% у 2024-му, однак цього року темпи знижуються через високі відсоткові ставки.
Голова Сбербанку Герман Греф минулого тижня заявив, що економіка перебуває у стані стагнації та може увійти в рецесію без зниження ставок. Водночас дані Центробанку свідчать, що країна вже фактично у технічній рецесії.
Нагадаємо, раніше речник кремля Дмитро Пєсков заявляв, що росія нібито вже адаптувалася до міжнародних санкцій і готова до подальших обмежень з боку Заходу. «Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під постійним тиском. Звичайно, певний імунітет у нас уже вироблений», — казав Пєсков.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
