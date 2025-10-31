0 800 307 555
Ритуальний бізнес в Україні має мільйонні обороти — YouControl

31
В Україні нараховується більше ніж пів сотні юридичних осіб та 2,7 тис. ФОПів з основним видом економічної діяльності 96.03 «Організування поховань і надання суміжних послуг». З них третина — комунальні.
Про це свідчить аналітика YouControl.
Кількість фізичних осіб-підприємців в 5 разів перевищує кількість компаній. Найбільше ФОПів зареєстровано в Дніпропетровській (269), Донецькій (252), Одеській (212), Київській (189) та Харківській (162) областях та в тимчасово окупованому Криму (182).
Лише чверть публікують фінзвітність

За період 2022−2024 рр. фінансову звітність оприлюднили лише близько чверті компаній з досліджуваної вибірки. При цьому виручку більше нуля за всі три роки отримали понад 90% з них.
  • У 2024 році сукупна виручка 127 компаній становила 1,2 млрд грн.
  • У 2023 році позитивну виручку отримала 131 компанія, а загальна сума даного показника становила майже 1,1 млрд грн.
  • А от у 2022 році 121 компанія заробила трохи більше 894 млн грн.
Згідно з даними аналітичних звітів про стан галузі поховання та похоронної справи в Україні, оприлюднених на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності у 2024 році склав 2,139 млрд грн, у 2023-му — 1,884 млрд грн, у 2022 році — 1,711 млрд грн.
У зазначених звітах вказано, що більшу частину поховань, а саме 79% у 2024 році та 80% у 2023-му виконували ритуальні служби, створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.
Сукупна сума виручки комунальних підприємств, що потрапили до досліджуваної вибірки та оприлюднили свою фінансову звітність, становить майже 92%, а саме 1,1 млрд грн від загального показника по всім компаніям за 2024 рік.
БізнесГроші
