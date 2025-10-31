Звідки Україна імпортує автомобілі: ТОП-10 країн
Попит на авто в Україні залишається стабільно високим, і це добре помітно за статистикою імпорту. Українці продовжують привозити як нові, так і вживані легковики — і темпи лише зростають.
Про це повідомляє Укравтопром.
За даними Держстату, з січня до серпня в Україну імпортували 258,3 тис. легкових автомобілів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.
Загальна митна вартість ввезених авто становила $3,7 млрд — що на 25% більше, ніж у 2024 році.
Найбільше машин надійшло з Німеччини — майже 57 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.
Топ-10 країн-експортерів легкових авто до України
- Німеччина — 56 939 од.
- США — 45 977 од.
- Китай — 27 142 од.
- Японія — 23 247 од.
- Південна Корея — 16 712 од.
- Франція — 16 396 од.
- Чехія — 12 951 од.
- Велика Британія — 11 699 од.
- Мексика — 10 500 од.
- Словаччина — 6 341 од.
Раніше Finance.ua повідомляв, що десятку найпопулярніших вживаних моделей серед імпортованих авто віком до 5 років очолили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Rogue.
