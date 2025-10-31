Звідки Україна імпортує автомобілі: ТОП-10 країн Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Попит на авто в Україні залишається стабільно високим, і це добре помітно за статистикою імпорту. Українці продовжують привозити як нові, так і вживані легковики — і темпи лише зростають.

Про це повідомляє Укравтопром.

За даними Держстату, з січня до серпня в Україну імпортували 258,3 тис. легкових автомобілів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.

Загальна митна вартість ввезених авто становила $3,7 млрд — що на 25% більше, ніж у 2024 році.

Найбільше машин надійшло з Німеччини — майже 57 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

Топ-10 країн-експортерів легкових авто до України

Німеччина — 56 939 од. США — 45 977 од. Китай — 27 142 од. Японія — 23 247 од. Південна Корея — 16 712 од. Франція — 16 396 од. Чехія — 12 951 од. Велика Британія — 11 699 од. Мексика — 10 500 од. Словаччина — 6 341 од.

