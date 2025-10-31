0 800 307 555
Звідки Україна імпортує автомобілі: ТОП-10 країн

Технології&Авто
65
Попит на авто в Україні залишається стабільно високим, і це добре помітно за статистикою імпорту. Українці продовжують привозити як нові, так і вживані легковики — і темпи лише зростають.
Про це повідомляє Укравтопром.
За даними Держстату, з січня до серпня в Україну імпортували 258,3 тис. легкових автомобілів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.
Загальна митна вартість ввезених авто становила $3,7 млрд — що на 25% більше, ніж у 2024 році.
Найбільше машин надійшло з Німеччини — майже 57 тис. авто. До трійки лідерів також увійшли США та Китай.

Топ-10 країн-експортерів легкових авто до України

  1. Німеччина — 56 939 од.
  2. США — 45 977 од.
  3. Китай — 27 142 од.
  4. Японія — 23 247 од.
  5. Південна Корея — 16 712 од.
  6. Франція — 16 396 од.
  7. Чехія — 12 951 од.
  8. Велика Британія — 11 699 од.
  9. Мексика — 10 500 од.
  10. Словаччина — 6 341 од.
Раніше Finance.ua повідомляв, що десятку найпопулярніших вживаних моделей серед імпортованих авто віком до 5 років очолили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Nissan Rogue.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
