Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини Сьогодні 22:48 — Технології&Авто

Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини

Автовиробник Ford відкликає 227 006 автомобілів у Сполучених Штатах. Серед причин — бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливе послаблення болтів передніх сидінь, а також 56 841 автомобілів Lincoln і Explorer через наявність бульбашок повітря на лобовому склі, пояснили у NHTSA.

Крім цього, відкликання поширюється на 6 909 фургонів Econoline через несправність систем відтавання та усунення запотівання скла.

Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі, що стали причиною відкликання, запевнили у NHTSA.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.