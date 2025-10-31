Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини
Автовиробник Ford відкликає 227 006 автомобілів у Сполучених Штатах. Серед причин — бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливе послаблення болтів передніх сидінь, а також 56 841 автомобілів Lincoln і Explorer через наявність бульбашок повітря на лобовому склі, пояснили у NHTSA.
Крім цього, відкликання поширюється на 6 909 фургонів Econoline через несправність систем відтавання та усунення запотівання скла.
Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі, що стали причиною відкликання, запевнили у NHTSA.
Поділитися новиною
Також за темою
У Франції протестували перше шосе, що заряджає електрокари (фото)
Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини
Звідки Україна імпортує автомобілі: ТОП-10 країн
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг та що буде з ринком
Свідоцтво про реєстрацію авто: як відрізнити оригінал від підробки
ТОП-7 вживаних кросоверів, які краще не купувати, щоб не стати постійним клієнтом на СТО