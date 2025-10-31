0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини

Технології&Авто
49
Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини
Ford відкликає понад 220 тисяч автівок: причини
Автовиробник Ford відкликає 227 006 автомобілів у Сполучених Штатах. Серед причин — бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливе послаблення болтів передніх сидінь, а також 56 841 автомобілів Lincoln і Explorer через наявність бульбашок повітря на лобовому склі, пояснили у NHTSA.
Крім цього, відкликання поширюється на 6 909 фургонів Econoline через несправність систем відтавання та усунення запотівання скла.
Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі, що стали причиною відкликання, запевнили у NHTSA.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems