Де в Україні пропонують роботу з житлом

У 2025 році на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості роботодавці пропонували 3,9 тис. вакансій із безплатним житлом для працівників.

Станом на жовтень ще доступні майже 1,2 тис. таких пропозицій.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Де пропонують роботу з житлом

Найбільше вакансій із житлом — у Львівській області (понад 200) та в Києві (190).

Найменше — у прифронтовій Сумщині (1 вакансія), а також у Донецькій та Запорізькій областях (по 3). При цьому з усіх вакансій із житлом закрито лише близько 40%.

Найпопулярніші професії, де роботодавці надають житло:

водії,

вантажники,

швачки,

монтажники,

кухарі,

охоронники,

слюсарі-ремонтники.

Серед регіонів, де найбільше людей працевлаштувалися з житлом, лідирують Дніпропетровська (445 працівників) та Київська області (243 працівники).

Щоб знайти вакансії з житлом у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій , обравши опцію «Вакансії з житлом», або звернутися до найближчого центру зайнятості та дізнатися про актуальні пропозиції.

