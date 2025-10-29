Фахівці, без яких не обійтися: добірка вакансій із зарплатою до 100 тис. грн Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Фахівці, без яких не обійтися: добірка вакансій із зарплатою до 100 тис. грн

Експерти Work.ua зібрали пропозиції роботи, що залишатимуться потрібними в довгостроковій перспективі, незалежно від технологій, політики чи економічних коливань.

Медики

Медична лабораторія «Діла» шукає фахівця у сектор клінічної біохімії. Робота передбачає аналіз біоматеріалів, ведення документації, управління лабораторними даними та своєчасну видачу результатів. Графік позмінний. Серед бонусів компенсаційний пакет лабораторних досліджень.

Мережа лабораторій «Сінево» шукає медсестру для роботи з клієнтами: оформлення замовлень, видача результатів, забір крові та мазків. Досвід бажаний, але не обов’язковий, компанія проводить навчання у «Школі медичних сестер». Серед переваг: регулярне підвищення зарплати, премії, додаткова оплата за неділю, безоплатні аналізи для працівників і родин, корпоративні заходи та програми відзнаки.

Товариство Червоного Хреста України запрошує технічного радника або супервізора, який підтримуватиме роботу фізичних терапевтів у програмі реабілітації в громадах. Посада передбачає наставництво, моніторинг роботи, участь у створенні навчальних матеріалів і тренінгів. Необхідне знання української мови та англійської на рівні B2. Надається бронювання, можливість професійного розвитку та участі в міжнародних проєктах.

Технічні фахівці

Агенція Everstar шукає електромонтажника для оборонного підприємства, що виробляє безпілотну техніку. Серед завдань монтаж електромереж і щитів, ремонтні роботи. Можливе бронювання. Після випробувального терміну компанія надає медичне страхування.

Компанія «Гефест ОВК» запрошує досвідченого зварювальника для лазерного, аргонного та напівавтоматичного зварювання. Працівникам надають сучасне обладнання, захисний одяг і подвійні виплати за роботу у вихідні. Є можливість бронювання.

Компанія Prostir 3D шукає фахівця для монтажу, діагностики та ремонту верстатів із ЧПК. Бажане власне авто та готовність до відряджень. Компанія компенсує навчання, надає техніку, інструменти та корпоративний зв’язок. Є бронювання.

Агенція Pro Recruitment шукає інженера-технолога для оборонного виробництва. Основні завдання: розроблення документації, автоматизація процесів, контроль якості. Передбачене навчання, менторство, релокаційна підтримка (до 50%), премії за KPI та бронювання з першого місяця.

Компанія ДТЕК набирає фахівців у роз’їзну бригаду для ремонтів обладнання ТЕС. Досвід необов’язковий, компанія готова навчати. Передбачене медичне страхування.

Аграрії

Фермерське господарство «Макс Агро» запрошує тракториста для виконання польових робіт. Компанія надає житло, харчування, можливість бронювання. Розглядають кандидатів з інвалідністю та пенсіонерів.

Компанія ProPole шукає агронома-технолога. Обов’язки: розроблення технологій вирощування, контроль процесів і адаптація до погодних умов. Передбачено навчання, KPI-система, бронювання та регулярний перегляд зарплати.

Аграрний холдинг шукає тракториста для роботи в Закарпатській області. Роботодавець надає гуртожиток, пільгове харчування, навчання й бронювання.

Компанія Ukravit запрошує агронома-консультанта для роботи з клієнтами. Передбачено корпоративний автомобіль, мобільний зв’язок, комп’ютер, медстрахування й навчання.

Освітяни

Приватна школа «Прімус інтер парес скул» шукає педагога, орієнтованого на сучасні методи навчання. Пропонується повне матеріальне забезпечення та регулярні тренінги.

Освітній центр Westview запрошує викладача для навчання дітей програмуванню. Роботодавець забезпечує усі технічні ресурси.

Інноваційна школа Stanislav Step School шукає викладача фізики для роботи з сучасними методиками та розвитком критичного мислення учнів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.