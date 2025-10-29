Фахівці, без яких не обійтися: добірка вакансій із зарплатою до 100 тис. грн
Експерти Work.ua зібрали пропозиції роботи, що залишатимуться потрібними в довгостроковій перспективі, незалежно від технологій, політики чи економічних коливань.
Медики
Лікар-лаборант та біохімік, Київ, 36 000 грн
Медична лабораторія «Діла» шукає фахівця у сектор клінічної біохімії. Робота передбачає аналіз біоматеріалів, ведення документації, управління лабораторними даними та своєчасну видачу результатів. Графік позмінний. Серед бонусів компенсаційний пакет лабораторних досліджень.
Медична сестра, Дніпро, 30 000 грн
Мережа лабораторій «Сінево» шукає медсестру для роботи з клієнтами: оформлення замовлень, видача результатів, забір крові та мазків. Досвід бажаний, але не обов’язковий, компанія проводить навчання у «Школі медичних сестер». Серед переваг: регулярне підвищення зарплати, премії, додаткова оплата за неділю, безоплатні аналізи для працівників і родин, корпоративні заходи та програми відзнаки.
Провідний фахівець з фізичної реабілітації, Київ
Товариство Червоного Хреста України запрошує технічного радника або супервізора, який підтримуватиме роботу фізичних терапевтів у програмі реабілітації в громадах. Посада передбачає наставництво, моніторинг роботи, участь у створенні навчальних матеріалів і тренінгів. Необхідне знання української мови та англійської на рівні B2. Надається бронювання, можливість професійного розвитку та участі в міжнародних проєктах.
Технічні фахівці
Електромонтажник, Київ, 25 000−30 000 грн
Агенція Everstar шукає електромонтажника для оборонного підприємства, що виробляє безпілотну техніку. Серед завдань монтаж електромереж і щитів, ремонтні роботи. Можливе бронювання. Після випробувального терміну компанія надає медичне страхування.
Зварювальник, Київ, 35 000−45 000 грн
Компанія «Гефест ОВК» запрошує досвідченого зварювальника для лазерного, аргонного та напівавтоматичного зварювання. Працівникам надають сучасне обладнання, захисний одяг і подвійні виплати за роботу у вихідні. Є можливість бронювання.
Сервісний інженер для встановлення та ремонту виробничого обладнання, Львів, 45 000−70 000 грн
Компанія Prostir 3D шукає фахівця для монтажу, діагностики та ремонту верстатів із ЧПК. Бажане власне авто та готовність до відряджень. Компанія компенсує навчання, надає техніку, інструменти та корпоративний зв’язок. Є бронювання.
Інженер-технолог з підготовки виробництва роботизованих комплексів, Чернівці, 42 000−102 050 грн
Агенція Pro Recruitment шукає інженера-технолога для оборонного виробництва. Основні завдання: розроблення документації, автоматизація процесів, контроль якості. Передбачене навчання, менторство, релокаційна підтримка (до 50%), премії за KPI та бронювання з першого місяця.
Зварювальник, електрослюсар, слюсар-ремонтник, Запоріжжя, 26 000- 32 000 грн
Компанія ДТЕК набирає фахівців у роз’їзну бригаду для ремонтів обладнання ТЕС. Досвід необов’язковий, компанія готова навчати. Передбачене медичне страхування.
Аграрії
Тракторист, Хмельницький, 50 000−80 000 грн
Фермерське господарство «Макс Агро» запрошує тракториста для виконання польових робіт. Компанія надає житло, харчування, можливість бронювання. Розглядають кандидатів з інвалідністю та пенсіонерів.
Агроном, Полонне, 32 000−42 000 грн
Компанія ProPole шукає агронома-технолога. Обов’язки: розроблення технологій вирощування, контроль процесів і адаптація до погодних умов. Передбачено навчання, KPI-система, бронювання та регулярний перегляд зарплати.
Тракторист, Мукачево (шукають в Запоріжжі)
Аграрний холдинг шукає тракториста для роботи в Закарпатській області. Роботодавець надає гуртожиток, пільгове харчування, навчання й бронювання.
Агроном-консультант, Житомир
Компанія Ukravit запрошує агронома-консультанта для роботи з клієнтами. Передбачено корпоративний автомобіль, мобільний зв’язок, комп’ютер, медстрахування й навчання.
Освітяни
Учитель початкових класів, Дніпро, 18 000−25 000 грн
Приватна школа «Прімус інтер парес скул» шукає педагога, орієнтованого на сучасні методи навчання. Пропонується повне матеріальне забезпечення та регулярні тренінги.
Викладач з IT, Самар, 20 000−50 000 грн
Освітній центр Westview запрошує викладача для навчання дітей програмуванню. Роботодавець забезпечує усі технічні ресурси.
Учитель фізики, Київ, 20 000−35 000 грн
Інноваційна школа Stanislav Step School шукає викладача фізики для роботи з сучасними методиками та розвитком критичного мислення учнів.
Поділитися новиною
Також за темою
Фахівці, без яких не обійтися: добірка вакансій із зарплатою до 100 тис. грн
У яких районах Києва, Львова, Одеси та Дніпра найбільше купують житло: аналітика OLX
НБУ перевірить фінансову грамотність українців — до старту два дні
Скільки громадян підтримують розширення ЄС — дослідження
Що зміниться з 1 листопада: хто з українців зможе жити безкоштовно в Польщі
Що купують українці у Чорну пʼятницю