НБУ перевірить фінансову грамотність українців — до старту два дні Сьогодні 09:35

Ми ухвалюємо фінансові рішення щодня. Витрачаємо гроші в магазині, знімаємо готівку в банкоматі, поповнюємо мобільний, сплачуємо за проїзд, переказуємо або отримуємо гроші від знайомих, колег чи друзів, відкладаємо гроші на заощадження тощо. У сучасному світі фінансова грамотність вже є необхідною навичкою, адже вона допомагає уникнути боргових пасток, ефективно керувати грошима і захищати їх від інфляції та шахраїв. Та чи досить майстерно ви володієте фінансовою грамотністю?🤔

Щоб перевірити це, вже другий рік поспіль Національний Банк України проводить Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності. Цьогоріч і Finance.ua долучився до ініціативи у якості партнеру тестування. Тож рекомендуємо вам обов’язково приділити декілька хвилин свого часу та упевнитися у своїх знаннях!

🔎 Де пройти тест?

Онлайн з 31 жовтня до 7 листопада 2025 року на сайті Національного банку «Гаразд».

20 практичних запитань допоможуть перевірити, наскільки впевнено ви керуєте власними фінансами. А після проходження тесту на вас чекатимуть персональні поради для підвищення фінансової грамотності.

