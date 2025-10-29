0 800 307 555
Що зміниться з 1 листопада: хто з українців зможе жити безкоштовно в Польщі

З 1 листопада Польща запроваджує певні зміни для українців, що стосуються житла.

Новий закон

На сайті portalsamorzadowy опубліковано кілька цитат зі Спецзакону, який ухвалили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У законопроєкт внесли деякі поправки в Польщі для українців, і тепер біженці повинні враховувати нові реалії.
Найважливіша частина нових правил — про те, як тепер будуть розміщувати біженців у соціальних таборах. Згідно з даними джерела, українці мають в запасі не так багато часу, щоб приїхати в країну і отримати безкоштовне місце проживання.
Соціальне житло

Усі українці, які приїхали в республіку, рятуючись від війни у своїй країні, знають, де надають житло біженцям з України. Як правило, на початковому етапі держава пропонує новоприбулим мігрантам зупинитися в пунктах тимчасового розміщення — простіше кажучи, у таборах для біженців.
За словами уряду Польщі, з 1 листопада 2025 року в такому виді соціальної підтримки українцям буде відмовлено. Не зачеплять такі зміни тільки вразливих, з точки зору влади, груп населення:
  • дітей, які отримують допомогу в розмірі 15 злотих на день;
  • пенсіонерів, які отримують допомогу, як пенсію, у розмірі 15 злотих на день;
  • людей з інвалідністю без допомоги по пенсії.
Також в уряді республіки нагадали, що таке соціальне житло в Польщі доступне до 31 жовтня 2025 року. Це останній день, коли українці зможуть заселитися в табір.

Продовження статусу захисту

Крім того, уповноважені особи в Міністерстві дали однозначну відповідь на запитання тих, хто не розуміє, чи продовжать статус УКР у Польщі до 2026 року. Тимчасовий захист для українців у республіці діятиме до 4 березня 2026 року.
На сайті portalsamorzadowy сказано, що цей термін встановлений, щоб врегулювати легальне перебування в Польщі для українців 2025 року. До весни наступного року уряд видаватиме ВНП і ПМП, дозволи на роботу, а також анулюватиме вищевказані документи. Для кожного окремо взятого українця питання буде вирішуватися в індивідуальному порядку.
При цьому важливо розуміти, що деякі громадяни України взагалі не зможуть отримати статус тимчасового захисту. Це насамперед стосується тих, хто перетинає кордон на короткий термін і не залишається в країні. За словами Міністерства, перебування таких людей у республіці не пов’язане безпосередньо з війною, тому можливість надання їм будь-яких прав виключена.
За матеріалами:
УНІАН
Гроші
