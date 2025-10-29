Скільки громадян підтримують розширення ЄС — дослідження Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки громадян підтримують розширення ЄС — дослідження

Політика розширення Європейського Союзу набула політичного імпульсу після вторгнення росії в Україну. Оскільки розширення ЄС набуває нового політичного імпульсу, нове опитування показує, що понад половина європейців підтримують цей процес.

Про це пише Euronews

Хто найбільше схвалює

56% громадян схвалюють відкриття європейського проекту для інших країн.

Згідно з опитуванням Eurobarometer, найбільш підтримуючими державами-членами є Швеція (79%), Данія (75%) та Литва (74%).

Найменш сприйнятливі

Натомість Австрія (45%), Чеська Республіка (43%) та Франція (43%).

Вік респондентів

Молоді європейці особливо підтримують розширення. 67% молодих людей віком від 15 до 24 років підтримують це, тоді як цей показник становить 63% молодих людей віком від 25 до 39 років. Загалом, опитування показує, що дві третини європейців схвалюють таке відкриття.

37% респондентів вважають, що розширення посилить вплив ЄС у світі. Ще 37% також вважають, що воно зміцнить європейський ринок.

Нарешті, 30% громадян вважають, що розширення призведе до більшої солідарності між державами-членами. Але за цією громадською підтримкою необхідна політична рішучість для просування процесу вперед, зазначає Коріна Стратулат.

Що непокоїть людей

Однак розширення також викликає занепокоєння:

40% громадян посилаються на неконтрольовану імміграцію,

39% вказують на ризики корупції та злочинності,

37% стурбовані вартістю, яку це відкриття спричинить для платників податків.

Для успішного політичного відкриття європейські громадяни вважають, що розширення має супроводжуватися заходами, що гарантують верховенство права та боротьбу з корупцією (44%).

Вони також закликають країни-кандидати взяти на себе чітке зобов’язання щодо впровадження реформ ЄС (38%). Нарешті, респонденти пропонують посилити критерії вступу, щоб забезпечити застосування кандидатами стандартів ЄС після остаточного вступу.

